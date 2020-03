Le mur de la Suettaz sera démoli au printemps 2021

Logement d’urgence

Un geste pour l’hôpital

Plus d’une soixantaine d’appartements de la Suettaz sont aujourd’hui vides de leurs locataires. Ceux-ci ont été relogés en prévision des travaux de démolition. Or une vingtaine de ces logements pourraient bientôt être utilisés.



En effet, LSR vient de passer un accord avec le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, qui gère l’Hôpital de Nyon tout proche. «Nous mettons 20 appartements non meublés et 30 places de parc à la disposition du personnel soignant frontalier», indique Ilhan Büchler. Pour leur permettre de rester sur place en cas de nécessité. Dans le même ordre d’idée, le Vortex, le village olympique des JOJ de Lausanne, a été réquisitionné pour le personnel du CHUV.



Dans un état vétuste et ne répondant plus aux attentes actuelles en matière d’isolation phonique et de grandeur des pièces, les appartements ne seront que des solutions d’urgence. Il n’empêche, lorsque le projet de reconstruction était menacé par le référendum, les promoteurs avaient réfléchi à une solution pour les réinvestir au cas où il tournerait mal. L’idée d’accueillir des requérants d’asile avait été brièvement évoquée.