Le mythique Café Vaudois de Nyon rouvrira en mars

Les habitués ne seront pas perdus en s’asseyant sur les chaises et les banquettes en bois du Café Vaudois au début du mois de mars. La mythique pinte du centre-ville de Nyon rouvrira en gardant l’esprit que lui avait inculqué pendant plus de quarante ans la charismatique patronne Denise Borcard. Le décès subit de cette dernière, en janvier 2018, avait fait naître la crainte que cette véritable institution du centre-ville perde son âme.

Après plusieurs mois de fermeture, le «Vaudois» s’apprête à reprendre vie sous l’impulsion d’une nouvelle équipe qui a décidé de ne rien changer ou presque. Le portrait du général Guisan restera accroché au mur, tout comme la cagnotte, qui sera réactivée. La caisse enregistreuse manuelle avec ses grosses touches, dont se servait Denise Borcard, trônera encore au coin du bar, même si elle ne sera plus que décorative.

Ils sont trois associés, connus dans la région, à se lancer dans l’aventure. Orianne Métroz tient le Virolet à la Cézille depuis trois ans et demi. Son compagnon Alexandre Silva a fait partie de la Confrérie des Pirates et a travaillé notamment au Restaurant de la Barillette. Selim Creiche est le patron du bar PMU de Signy-Centre, le Pamm’s, et il a œuvré auparavant à la Pinte de Rive. Alexandre Silva reconnaît une certaine émotion à reprendre les rênes de la pinte du centre-ville: «Je me souviens de la petite tête de Denise qui dépassait du bar quand on entrait ici. C’était une femme exceptionnelle et une bosseuse. Elle a fait du «Vaudois» un monument.»

La volonté affirmée des associés d’ancrer le café dans la continuité, tout comme leur connaissance de l’endroit qu’ils ont fréquenté comme clients, a séduit les propriétaires, les deux enfants de Denise Borcard. «Beaucoup de candidats sont venus toquer à notre porte pour nous proposer de reprendre l’affaire, raconte Laurent Borcard. Si nous avons pris notre temps, c’est que nous voulions trouver les bonnes personnes pour poursuivre l’œuvre de ma maman.» Les perles rares étaient proches. Alexandre Silva est un ancien voisin de Laurent Borcard et une connaissance depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs lors d’une rencontre par hasard dans un bistrot nyonnais que l’idée de la reprise est née.

Quelques mois plus tard, les trois associés sont impatients d’ouvrir. Ils se relayeront au service pendant les premiers mois, tout en poursuivant leur travail au Virolet et au Pamm’s. «Nous allons un peu développer la gamme de l’établissement», note Selim Creiche. Une petite carte de snacks sera proposée, avec de la charcuterie et du fromage issus des commerces voisins. Quelques tapas seront aussi disponibles pour accompagner la vedette du «Vaudois», les décis de blancs de La Côte. Au niveau des vins, quelques nouveautés devraient apparaître. Orianne Métroz entend logiquement mettre à la carte le vin familial de Christophe et Jean-Paul Métroz, à Begnins. Ouvert sur la ville, le Café Vaudois assumera pleinement son rôle de créateur de lien social. «Notre objectif est de travailler avec les sociétés locales», insiste la patronne. L’arrière-salle pourrait ainsi accueillir des réunions de comité par exemple.

Élue soulagée

La population nyonnaise est impatiente. Les passants sont nombreux à guigner à l’intérieur quand les volets de la porte s’entrouvrent, signe d’un regain d’activités longtemps espéré. Il n’y a encore que des artisans et les patrons qui préparent la réouverture. L’élue socialiste Corinne Vioget s’arrête avec curiosité et repart soulagée en prenant connaissance du projet. «C’est génial!» lance-t-elle. Une semaine plus tôt, lors de la dernière séance du Conseil communal, elle était intervenue pour demander à la Municipalité ce qu’elle entendait faire pour éviter qu’un énième bar à vins prenne la place de la pinte traditionnelle. Le syndic Daniel Rossellat lui avait répondu que les autorités n’avaient qu’une marge de manœuvre minuscule pour influencer l’avenir du lieu. En l’occurrence, elle n’était pas utile. (24 heures)