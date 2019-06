Le père, pour qui «la vie n’était plus possible», a laissé une lettre d’adieux

Deux des trois autopsies pratiquées sur les corps d’une famille belge retrouvés inanimés lundi soir dans leur maison d’Apples ont révélé leurs secrets.

Les examens de la dépouille de la mère (une mère au foyer 50 ans) et de leur fils unique (13 ans) permettent en tout cas d’exclure définitivement le recours à une arme à feu ou un couteau. Tout homicide par strangulation a aussi été écarté. Tout comme l’usage d’un objet contondant. En effet, aucune lésion traumatique n’a été mise au jour.

L’intervention d’un tiers est également balayée, tout comme la thèse d’une mort naturelle de l’une des trois victimes, y compris pour le père (43 ans) dont l’autopsie est toujours en cours.

Reste l’éventualité d’un ou plusieurs homicides par empoisonnement ou étouffement. «S’il s’agissait de décès au cyanure, il y aurait des signes visibles tels que les lèvres bleutées», nous confie le premier procureur de La Côte, Jean-Marie Ruede, qui privilégie l’intoxication par absorption massive de médicaments. «Cela faisait quelque temps que Monsieur était en arrêt de travail: il avait peut-être à disposition des substances qui permetteraient en tout cas d’expliquer son suicide.»

Tout porte à croire qu’il s’agit d’un double meurtre commis par le quadragénaire, lequel se serait ensuite ôté la vie. «Le père a laissé une lettre d’adieux, expliquant les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte», révèle le représentant du Ministère public. Cadre dans une multinationale basée à Neuchâtel et active dans la biopharma, l’homme a écrit en substance que «la vie n’était plus possible pour lui», avant tout d’un point de vue professionnel. «Il avait changé d’entreprise l’an dernier et ne s’y plaisait pas», complète le magistrat.

«C’est bien entendu un geste parfaitement égoïste, d’abord pour son fils. Surtout dans le cas de figure encore possible d’un double voire triple suicide: peut-on décemment demander à un enfant de 13 ans de s’ôter la vie, tout en l’informant que ses parents ne seront plus là pour le reste de son existence?» A moins que l’intoxication présumée ait été perpétrée en introduisant subrepticement un médicament surdosé dans le dernier repas de cette famille (établie dans la région de La Côte depuis environ sept ans, ndlr).

La thèse d’un suicide consenti de l’épouse - bien que souffrant depuis une année d’un cancer du sein - n’est pas privilégiée compte tenu de la lettre signée par son mari (la paternité du document doit cependant encore être formellement authentifiée). Mais aussi par le fait que le corps du quadragénaire a été retrouvé au rez-de chaussée et les deux autres à l’étage, dans une même chambre.

Si les heures des décès successifs ne sont pour l’heure pas connues, le drame est vraisemblablement survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, ou alors vendredi en matinée. «Ils n’ont plus été revus depuis ce jour, et les dernières publications de leurs réseaux sociaux remontent au jeudi soir», conclut le premier procureur Ruede.

Et d’ajouter que les téléphones portables des défunts ont tous été éteints. (24 heures)