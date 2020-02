Le piéton deviendra le roi du centre-ville de Nyon

L’ère du tout-voiture n’est plus qu’un souvenir. Nyon pourrait s’inscrire dans cette logique en concrétisant une première étape de la piétonnisation de son centre-ville. Répondant à une demande de son Conseil communal, la Municipalité propose de boucler la place Saint-Martin pour la rendre aux marcheurs, ce qui permettrait de relier deux rues déjà sans voitures. «Nous sommes persuadés qu’il est primordial d’améliorer la qualité de l’espace public», note la municipale chargée de la Mobilité, Roxane Faraut Linares.

La première étape du projet municipal est donc de mettre en zone piétonne la place Saint-Martin, qui est aujourd’hui traversée par 800 véhicules par jour. Un peu plus de la moitié est constituée de trafic de transit, qui contourne la place de la Gare où les embouteillages sont fréquents. Les autorités n’en veulent plus et désirent tranquilliser ce secteur. La place sera en revanche toujours accessibles aux riverains, notamment aux habitants du quartier de la Muraz, qui n’ont pas d’autre accès pour rejoindre leur domicile. Les livraisons pour les commerces seront également autorisées. La Commune entend installer une signalisation légère pour commencer. Histoire de tester la mesure. En cas de non-respect, une borne d’accès pourrait être posée afin de rendre le transit impossible.

Un autre grand changement est proposé dans le projet qui devra être validé par le Conseil communal: la rue de la Morâche, l’extrémité nord de la rue de Gare et la rue Juste-Olivier passeront en zone de détente, limitée à 20 km/h. «Nous désirons rendre cette zone plus paisible, souligne Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme. Nous n’avons en revanche pas souhaité la mettre en zone piétonne, pour préserver le transit des bus.»

Places de parc supprimées

Pour soigner la desserte piétonne du centre-ville, le trottoir de la rue de la Gare, côté Lausanne, sera élargi dans ce secteur. Aux heures de pointe, lorsqu’un train débarque ses voyageurs, la vague humaine peine à se frayer un passage en direction du centre. En éliminant quatre places de stationnement, la Ville fera sauter un de ses goulets. Quatre autres places de parc seront supprimées sur la promenade du Jura, portant à dix la diminution des places de stationnement au centre. «Les trois parkings du centre-ville (Perdtemps, Bel-Air et de la Duche) sont conservés et sont suffisants», assure Roxane Faraut Linares.

Les commerçants seraient en majorité favorables au plan de la Municipalité, promet la Ville. En l’absence de la Société industrielle et commerciale, qui est en veilleuse, difficile de s’en assurer. Sa dernière présidente, qui a démissionné il y a quelques semaines, est critique. «Je suis favorable à la mise en zone piétonne de la place du Château, mais j’ai de grands doutes sur le projet actuel pour des raisons logistiques et pratiques, avance Marisa Benedetto. La question de la livraison des magasins risque de poser problème.»

La Municipalité joue ici une première carte. À terme, elle entend généraliser la zone piétonne dans le cœur historique autour du temple et devant le centre commercial La Combe. Une politique qui nécessite la mise en œuvre d’autres mesures, comme la route de desserte urbaine (RDIU) et l’enterrement du parking de Perdtemps, ce qui soulagera le centre d’une partie de son trafic automobile.