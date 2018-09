Le plafond tombe sur des élèves à Nyon

«Nous avons eu beaucoup de chance et c’est tant mieux. Nous ne sous-estimons pas l’incident.» Claude Uldry, municipal des Bâtiments à Nyon, admet son soulagement après qu’une plaque de faux plafond est tombée sur des enfants dans le préau de l’école du Cossy. Mardi matin, les élèves s’amusaient sous le couvert près de l’entrée principale quand leur ballon a frappé le plafond et a décroché un panneau métallique. Ils n’ont heureusement été que très légèrement blessés. Ils souffrent d’éraflures et n’ont pas eu besoin de consulter un médecin.

Des mesures de sécurisation ont été immédiatement prises par l’établissement scolaire. Les préaux du collège flambant neuf — il a été inauguré il y a un mois — étaient en grande partie encore inaccessibles mercredi après-midi.

Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas connues. Le constructeur de l’école a été mandaté pour élucider cette question et sécuriser l’ensemble des préaux de l’établissement. Toutes les fixations du faux plafond ont été contrôlées ou le seront avant de redonner l’accès complet au lieu. «Nous serons très attentifs à ce sujet, note Claude Uldry. Nous n’accepterons pas la réouverture du préau sans avoir obtenu toutes les garanties possibles.»

Pas construit au rabais

L’affaire n’aura pas de coût pour la Ville car les réparations et les éventuels travaux complémentaires seront pris en charge par l’entreprise. Le municipal des Bâtiment insiste sur ce point, en précisant que le collège n’a pas été construit à l’économie comme certains l’affirment sur les réseaux sociaux. «Sa construction a même été confortable car elle a bénéficié de neuf mois de plus qu’initialement prévu», souligne-t-il. Des oppositions au projet avaient retardé le début des travaux de trois mois, ce qui a poussé la Ville à repousser la première rentrée scolaire d’une année.

Le Collège du Cossy fait partie d’un impressionnant complexe scolaire et sportif. Outre l’école, il comprend une nouvelle piscine couverte, mise en service au mois de février, une salle omnisports et un grand parc public. (24 heures)