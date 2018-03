Le plan de Nyon pour rendre la ville plus propre

«La saleté amène la saleté. Il faut agir rapidement pour éviter qu’elle s’impose», explique le syndic Daniel Rossellat. La Municipalité de Nyon a présenté lundi matin son concept pour rendre la ville encore plus propre. Pour cela, elle demande un crédit de 1,1 million de francs.

Les rues nyonnaises ne sont pas sales pour autant, relèvent les autorités. Il n’empêche, avec une population (21'000 habitants) et des emplois (16'000) en hausse, les espaces publics sont de plus en plus occupés. Le développement des snacks qui fonctionnent très bien durant la pause de midi a aussi eu comme conséquence d’accroître les déchets qui finissent au mieux dans les poubelles du centre-ville, au pire dans le caniveau.

«Nous devons faire plus, conclut la municipale en charge du dossier, Roxane Faraut-Linares. Il faut donner la chance au public de pouvoir agir proprement en renforçant les possibilités de se défaire facilement des détritus. Lutter contre les déchets sauvages, c’est aussi participer au maintien du sentiment de sécurité.» Pour maîtriser cette propreté urbaine, plusieurs mesures concrètes ont ainsi été identifiées. Elles toucheront le mobilier urbain avec le changement de l’ensemble des poubelles dans l’espace public communal. Trop petites, elles ont tendance à déborder rapidement. D’une capacité de 75 litres, elles passeront à 150 litres. Elles seront aussi équipées d’un cendrier pour essayer de capter les mégots qui jonchent trop souvent le sol.

Un autre axe d’action est celui de la punition. Les autorités municipales planchent sur un nouveau règlement de police intercommunal qui permettra de sanctionner d’une amende d’ordre le dépôt sauvage de déchets. Les employés de la Voirie pourraient aussi être habilités à les distribuer.

Dans un autre domaine, le plan s’attaque également au réseau de toilettes publiques qui sera rénové. De nouveaux WC seront installés dans le nord de la ville. Les équipements seront accessibles aux personnes en chaise roulante, contrairement à aujourd’hui. Les collaborateurs qui ont la difficile mission de nettoyer la ville n’ont pas été oubliés. Face à un travail en augmentation, ils seront mieux équipés grâce à de nouveaux outils. L’idée est de mécaniser le plus possible certaines tâches pour éviter leur épuisement. (24 heures)