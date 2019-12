Le préfet de Nyon chopé avec un verre de trop

S’il n’avait pas eu d’accident, personne n’aurait su qu’il avait pris le volant avec un verre de trop dans le nez. Le dimanche 9 juin dernier, en début de soirée, Jean-Pierre Deriaz, préfet de Nyon, rentrait de la Fête cantonale vaudoise de lutte, à Saint-George, quand il a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage en épingle, entre Bassins et la Cézille. Sa course s’est terminée contre un talus, sur le toit. Le préfet s’en est sorti indemne.

Mais le constat de la gendarmerie ayant pointé un taux d’alcool de 0,9‰, son permis lui a été retiré derechef pour trois mois, a révélé «20minutes». Récemment, le Ministère public l’a condamné à trente jours-amende avec sursis et à 800 francs d’amende.

«Je savais que je n’aurais pas dû prendre le volant et appeler un taxi. Ça fait mal, car on doit montrer l’exemple»

«Sans compter 500 francs de frais et le fait que j’ai dû racheter une voiture à ma femme, car c’est la sienne que je conduisais!» ajoute le préfet, pas très fier de cette mésaventure qui ne lui arrive heureusement pas au début mais en fin de carrière, puisque Jean-Pierre Deriaz, 64 ans, quittera ses fonctions le 31 mai prochain après quatorze ans de bons et loyaux services. Il a averti le Conseil d’État le jour même de son accident, et la procédure a suivi son cours comme pour n’importe quel citoyen.

«J’avais un discours vers 16h à la fête de lutte, puis je suis resté avec une tablée jusque vers 19h. Je n’étais pas soûl, mais je savais que je n’aurais pas dû prendre le volant et appeler un taxi. D’autant qu’il pleuvait à roille et que cette portion de route est mauvaise. Ce qui est rageant, c’est que j’avais dépassé d’un chouïa seulement la limite du taux d’alcool qualifié (0,8).»

On pourrait minimiser l’affaire en disant que boire un verre lors des nombreuses sollicitations que reçoit un préfet vaudois, c’est normal. Mais pour celui qui a amendé quelque 300 conducteurs ayant dépassé les 0,5‰, ça fait désordre d’être condamné à son tour. «Ça fait mal, car on doit montrer l’exemple.»