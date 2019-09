Le projet d’usine d’eau minérale à Divonne est annulé

Les opposants au projet d’usine d’eau minérale à Divonne-les-Bains exultent! Lors d’une séance publique qui s’est tenue mardi soir dans la ville thermale, son maire, Vincent Scattolin, a annoncé l’annulation de ce dossier. Celui-ci était décrié des deux côtés de la frontière pour son potentiel impact environnemental. Le forage devant fournir les 800'000 m3 d’eau à mettre en bouteille annuellement se situant non loin des sources de la Divonne, rivière nommée la Versoix du côté Suisse, beaucoup craignaient que cela n’assèche les nappes phréatiques et que le débit du cours d’eau ne s’en ressente.

Après des mois de polémiques et la tenue, en mai dernier, d’une séance publique houleuse où l’industriel porteur du projet n’avait pas convaincu, il semble que le nouveau maire de Divonne ait donc lâché ce dossier dont son prédécesseur, Etienne Blanc, était l’initiateur.

Jusque-là, sous couvert de secret des affaires, tout cela avait été mené de manière relativement opaque par les promoteurs privés et par la Municipalité de Divonne-les-Bains. L’État de Genève a été tenu à l’écart, alors qu’il collabore de longue date avec la France voisine sur les questions de gestion transfrontalière de l’eau, notamment par le biais des contrats de rivières. En mai, dix communes vaudoises et genevoises, voisines de Divonne-les-Bains, ont déposé un recours contre ce projet, dans le but d’obtenir davantage d’information. Une motion déposée au Grand Conseil par la députée suppléante PDC Christina Meissner demandait par ailleurs que le Canton exige d’être impliqué dans les discussions et dans l’étude d’impact. Plus récemment, le conseiller national genevois Carlo Sommaruga a interpellé le Conseil fédéral à ce propos.