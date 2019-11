Le projet de cave Schenk a pris sept ans de retard

En 2012, lorsque la direction de Schenk SA a annoncé qu’elle renonçait à quitter Rolle pour reconstruire sa cave, elle avait envisagé d’utiliser son nouvel outil de production lors des vendanges 2015. Désormais, «si tout va bien», comme a pris l’habitude de préciser son directeur, André Fuchs, le chantier devrait être terminé en automne 2022 (27 mois de travaux), soit avec sept ans de retard et douze ans après le début des études. La mise à l’enquête publique a débuté ce mardi pour 30 jours.

Rappelons que pour financer les coûts de ce nouveau site de production à 93 millions, Schenk prévoit de vendre la parcelle sur gare, où sera construit un quartier pour 580 habitants et 150 emplois. Ce sont la taille et la densification de ce quartier qui ont d’abord soulevé une grosse vague d’oppositions. Et même après le résultat du référendum, favorable au projet, il a encore fallu deux ans de procédures, puisqu’un petit groupe d’opposants a fait recours au Tribunal fédéral, avant de se rétracter en août dernier. Ces années «perdues» ne sont pas sans conséquences. En 2010, Schenk a décidé de construire une nouvelle cave parce que les bâtiments actuels sont vétustes et gourmands en énergies. «Les maintenir en état pendant tout ce temps nous a coûté plusieurs centaines de milliers de francs», confie André Fuchs, qui ajoute que ces contretemps ont pesé sur le personnel (l’entreprise compte 120 collaborateurs), tant au niveau psychologique qu’en charges de travail.

Mais la page est tournée. Le nouveau site de production est sur les rails. Cette cave géante d’une surface au sol de 13'800 m2 répondra aux besoins des 1000 familles de vignerons qui travaillent avec Schenk. Avec la diversification des cépages, elle sera notamment équipée d’une cuverie adéquate. Sur le plan du développement durable, ses performances seront sensiblement améliorées puisqu’elle abaissera sa consommation d’eau de 64%, passant de 70'000 m3 à 25'000 m3 par an. Ses émissions carbones baisseront de 85%, passant de 700 à 108 tonnes par an.