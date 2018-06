Le quartier de la gare de Morges a fait table rase du passé

«Voilà c’est fini», pourrait chanter Jean-Louis Aubert. Les ultimes murs des bâtiments situés en face de la gare ont disparu de la carte, laissant place à une vaste zone de chantier. Désormais, deux projets immobiliers sans précédent pour la ville vont voir le jour: le Quartier des Halles et l’Îlot Sud.

«Avec la disparition de cette pièce du puzzle, un certain retour au calme est attendu sur le chantier»

Ce sont les vieux immeubles de cette dernière parcelle qui viennent d’être rasés. Une opération qui, chaque jour, a suscité la curiosité des passants, mais également quelques nuisances pour le voisinage. Jeudi après-midi, les «croqueuses» sont finalement venues à bout – avec un peu plus de difficulté – du dernier bâtiment encore debout, formant l’angle entre la rue du Sablon et la rue Centrale. «Conformément aux prévisions, cette démolition a nécessité légèrement plus de temps, du fait de ses nombreuses armatures métalliques», précise Guillaume Roud, en charge de la communication du projet.

Et d’ajouter: «Avec la disparition de cette pièce du puzzle, un certain retour au calme est attendu sur le chantier. Les travaux préparatoires de la prochaine phase suivront, avec la création de l’enceinte de fouille, puis l’excavation.»

Dès le printemps de l’an prochain, la construction à proprement parler pourra commencer par la réalisation du parking ainsi que de la structure qui comprend notamment deux tours de onze et seize étages. Une étape qui, sous réserve de modifications, devrait durer jusqu’à fin 2020. Les locataires devraient pouvoir emménager dès la fin de l’été 2021, soit une année après les premières réalisations du Quartier des Halles.

Avec la scène qui se présente aujourd’hui aux regards, difficile d’imaginer un tel résultat. Si l’on y ajoute le chantier voisin du Quartier des Halles, ce sont tout de même près de 400 logements et 1000 places de parc en souterrain qui verront le jour.

La renaissance du secteur de la gare, qui s’apprête à devenir un nouveau centre-ville, permettra l’installation de nombreux commerces et services. Si l’on connaît déjà plusieurs futurs locataires pour le Quartier des Halles, ce n’est pas encore le cas pour l’Îlot Sud. «La commercialisation des espaces de bureau et des surfaces commerciales devrait démarrer cet automne», conclut Guillaume Roud. (24 heures)