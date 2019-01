Le rachat de la Villa des Bleuets entraîne son classement

Sa vente, en septembre 2018, avait été très médiatisée par l’agence qui organisait les enchères. Douze candidats avaient rempli les exigences pour participer à l’encan en septembre 2017. Ils avaient dû déposer 100 000 francs en guise de garantie avant de pouvoir enchérir. L’heureux gagnant avait ensuite dû signer un contrat de vente dans les 24 heures et payer des arrhes d’un montant de 5 millions de francs. Ce nouveau propriétaire est aujourd’hui connu, contrairement au prix d’achat, qui reste confidentiel. Il s’agit de Christian Latouche, 78 ans, fondateur et PDG du groupe Fiducial, leader mondial dans les services aux petites entreprises, commerçants et autres professions libérales. Selon «Forbes», sa fortune s’élève à 2,1 milliards de dollars.

L’homme d’affaires aurait conditionné l’achat à un changement d’affectation de l’habitation en bureaux, comme le révélait «Bilan» en avril 2018. La Commune de Prangins confirme avoir accédé à cette demande tout en prenant des garanties quant à la sauvegarde du lieu. Ce qui a conduit le Canton à classer le manoir et son parc. «Le changement de propriétaire et d’affectation pouvait signifier des travaux, dont il fallait s’assurer, au vu de la valeur patrimoniale du bâtiment et de l’intérêt public que représente sa conservation, qu’ils sont compatibles avec sa sauvegarde», explique Maurice Lovisa, conservateur cantonal des Monuments et Sites. L’arrêté de classement a été signé le 14 janvier par le Conseil d’État.

La Villa des Bleuets, l’autre nom du château, est véritablement exceptionnelle. Située au bord du lac, entre la plage de Prangins et l’embouchure de la Promenthouse, elle a été construite à la fin du XIXe siècle par le grand couturier parisien Jean Philippe Worth. Ses plans sont signés de Stephan Sauvestre, qui a dessiné la silhouette galbée de la tour Eiffel. L’architecte nyonnais Gustave Falconnier a dirigé les travaux et y a laissé sa trace. Il a réalisé un grand aquarium fermé grâce à ses célèbres briques en verre soufflé. Les deux étages et les combles habitables du château reposent sur cinq grandes arcades surplombant le lac. Cet espace permet d’y parquer des bateaux. Le spectaculaire chalet sur l’eau, construit en grande partie en bois, évoque les villas balnéaires anglo-normandes. À l’intérieur, malgré un incendie en 1950, plusieurs éléments d’origine sont toujours visibles, comme un grand escalier, des salles de réception et le bureau de Jean Philippe Worth.

Maison clonée

À noter qu’il existe une réplique de cette maison à Suresnes, en France. Elle a été construite sur la terre ferme par Gaston Worth, le frère de Jean Philippe. Les spécialistes du patrimoine estiment que le château de Promenthoux et ses aménagements extérieurs forment un ensemble de très grande qualité, encore bien conservé.

Il n’empêche, son classement a suscité des oppositions des anciens propriétaires et de la Commune de Prangins. Si les premiers ont fini par la lever, l’autorité locale s’est entêtée. «Nous sommes heureux que la propriété ait trouvé un acquéreur, assure Dominique-Ella Christin, municipale de l’Urbanisme de Prangins. Nous n’étions pas non plus opposés à la sauvegarde du site.» Ce qui dérange la Commune, c’est le classement d’une partie de la parcelle, qui est en zone d’utilité publique. Les autorités craignent que les mesures de conservation n’empêchent un éventuel agrandissement de la plage de Prangins sur le terrain du château. Ce projet est encore au stade d’idée et pourrait bien le rester pour longtemps. (24 heures)