Le référendum contre la hausse d’impôt est lancé à Nyon

Les Nyonnais se rendront très probablement aux urnes pour se prononcer sur la hausse d’impôt de quatre points décidée lundi dernier par le Conseil communal. Mardi soir, un comité référendaire a en effet été constitué par les trois partis de droite qui ont refusé de passer le taux de 61% à 65% de l’impôt cantonal de base. «Ce n’est pas une campagne politique, mais une campagne de citoyens», relève Yves Gauthier-Jaques, chef du groupe PLR.

Le peuple avait déjà refusé une hausse

Reste qu’il copréside ce comité avec les représentants des deux autres formations, l’UDC Sacha Soldini et le Vert’libéral Olivier Tripet. Une fois le taux d’imposition validé par le Canton, ce qui devrait être fait d’ici au 30 novembre, les référendaires auront trente jours pour collecter les près de 2'000 signatures nécessaires pour le faire aboutir.

«C’est facile de faire un référendum contre le mauvais temps, mais ça ne va pas changer la météo. C’est démagogique et non responsable», regrette le syndic Daniel Rossellat, consterné de voir des partis qui sont dans la majorité à l’Exécutif prendre une posture de parti d’opposition. Le contexte est certes différent de la votation de 2007, où le peuple avait refusé une hausse d’impôt de cinq points. À cette époque, les comptes de la Ville étaient encore régulièrement positifs. Cette fois, même les municipaux PLR Maurice Gay et Roxane Faraut Linares, ainsi que le Vert’libéral Vincent Hacker, estiment que Nyon ne peut plus échapper à cet effort.

«Mais il y aura un gros travail à faire pour expliquer cela aux citoyens», note le syndic, pour qui tout n’est pas forcément perdu d’avance. Si vote populaire il y a, il devrait se dérouler lors d’une prochaine votation fédérale ou cantonale, d’ici au mois de mai, histoire d’économiser les 10 000 francs qu’il faudrait payer pour un scrutin organisé tout exprès. (24 heures)