Le réseau de Vélibs peine à s’étendre à La Côte

Le réseau Publibike La Côte, c’est comme un coureur du Tour de France obligé de mouliner en première vitesse sur étape de plat parce que le dérailleur de son nouveau vélo est coincé. Mercredi, la société Publibike annonçait la réouverture de douze stations modernisées à Nyon, Prangins et Gland, desservies par une flotte de 130 deux-roues flambant neufs. On est encore loin du développement promis qui devait voir près de 50 stations fleurir à travers le district. L’essor du vélo en libre-service pédale dans la semoule.

Une station a même disparu de la carte. Celle de l’Hôpital de Nyon n’a pas été renouvelée. Des discussions sont en cours pour la déplacer de quelques mètres. Si le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique s’était posé la question de la supprimer il y a quelques années, il a changé d’avis et entend rester un partenaire.

Le nouveau modèle économique de Publibike, qui reste désormais propriétaire du matériel, est nettement plus intéressant pour les partenaires. La modernisation des équipements, qui facilite grandement l’emprunt des vélos, possible sans abonnement grâce à son téléphone, est un atout de plus pour populariser leur utilisation.

Ce n’est donc pas l’envie qui manque, tant au sein de Publibike que de la part des autorités politiques, de développer le réseau. Celui-ci est bloqué par une procédure judiciaire lancée par un candidat malheureux qui conteste au Tribunal fédéral l’octroi de la concession d’exploitation à Publibike. Rien ne peut être entrepris avant que les juges ne se prononcent. «Je ne peux signer de nouveau contrat avec le Conseil régional pour densifier le réseau, selon le dossier déposé lors de l’appel d’offres, avant le jugement du Tribunal fédéral», explique Bruno Rohner, directeur de Publibike. À moins d’un miracle et à condition que la concession soit confirmée, la flotte ne sera pas renforcée avant le mois de mars prochain.

Quant à savoir où seront les prochaines stations, l’ensemble des acteurs du dossier sont d’une extrême prudence tant que le jugement n’est pas tombé. Publibike a fourni un plan qui devra être discuté avec les Communes et le Conseil régional. «Ce qui est connu, c’est que le bas du district sera couvert par le réseau de Coppet à Rolle», note Pierre Graber, responsable de la Mobilité au Conseil régional. Les Communes concernées devront se prononcer sur l’accueil des installations de la filiale de CarPostal. Ce qui pourrait aussi prendre du temps. «L’idée est intéressante pour faciliter la mobilité sans augmenter la pression de la voiture», souligne le syndic de Rolle, Denys Jaquet, dont la Municipalité n’a pas pris position sur ce sujet.

Le réseau sera densifié dans les communes déjà desservies: Nyon, Gland et Prangins. Divonne, qui a une station sur son territoire, a fait savoir qu’elle souhaitait en accueillir davantage. Les clients sont impatients de pouvoir profiter d’une offre développée. «Le parlement des jeunes a fait une demande pour que des vélos en libre-service soient localisés sur le site de Montelly, souligne Jeannette Weber, municipale à Gland. Cela ne nous semble pas une mauvaise idée, puisque nous avons aussi des employés communaux sur le site.» (24 heures)