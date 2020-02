Le roi du débat acéré s’est mué en empereur du référendum

L’initiateur du référendum contre le Plan d’affectation du parc des Sports, c’est lui. Dominique Degaudenzi, bientôt 59 ans, patron d’une imprimerie, neveu de l’ancien syndic radical Jean-Michel Pellegrino et fier Morgien. «Soyons clair, cette ville, c’est ma vie», affirme-t-il avec conviction.

Il y est né, y a grandi, y a toujours vécu à quelques mois près, a porté les couleurs du Forward sur les terrains de football des quatre coins du canton et celles du PLR dans les rangs du Conseil communal de 2000 à 2007. «En sept ans, je n’ai jamais loupé une séance», assure-t-il.

La politique, Dominique Degaudenzi a baigné dedans depuis sa tendre enfance: «Lors des repas de famille, on en entendait évidemment régulièrement parler. C’est donc ancré en moi depuis longtemps. Petit à petit, j’ai eu envie d’en faire et j’ai fini par m’engager. Durant mon passage au sein de l’organe délibérant, nous étions d’ailleurs trois cousins à siéger au PLR. Mais comme nos noms sont différents, peu de gens le savaient. C’était assez drôle.»

Il a déserté le Conseil

Cet ingénieur de l’industrie graphique a plusieurs faits d’armes à son actif au Conseil communal, dont de multiples rapports de minorité – «J’en étais le roi», sourit-il – mais surtout une implication dans les deux derniers référendums de l’histoire de la Ville, en 2003 et 2007. «Je m’étais largement investi pour éviter une hausse d’impôts et un plafond d’endettement trop élevé», se souvient l’ancien élu. Peu étonnant dès lors de le voir à nouveau à l’origine de l’actuel référendum qui vise notamment le Centre aquatique. Plus surprenant par contre de constater que ce mordu de politique a déserté l’organe délibérant depuis plus de douze ans.

«Pendant la dernière séance de l’année, le camp adverse m’avait manqué de respect en quittant la salle pour aller manger les traditionnels ramequins alors que je me trouvais à la tribune pour défendre mon point de vue, raconte Dominique Degaudenzi. Il est vrai que je suis une personne avec des idées bien arrêtées et je dis clairement les choses, ce qui avait ce soir-là déplu à des membres de la gauche. J’ai pensé que s’ils n’avaient pas la politesse de rester jusqu’au bout, cela ne valait pas la peine de m’exciter. J’ai dès lors mis le Conseil communal de côté et décidé de me concentrer sur mon activité d’imprimeur.»

Pas question cependant de tourner le dos complètement à la politique. «Durant toutes ces années, j’ai suivi les débats à distance et, vous pouvez me croire, plus d’une fois j’aurais souhaité donner mon avis à la tribune, car un tas de choses m’ont déplu, déclare Dominique Degaudenzi. J’ai également continué à œuvrer au sein du comité local du PLR, principalement au niveau du recrutement.»

Allergique à la gauche

On l’a compris, le natif de Morges n’a pas sa langue dans sa poche. Et ce même quand il s’agit de désaccords avec les siens. «J’ai quitté le comité de mon parti en été, dévoile-t-il. On a eu un différend, justement au sujet du parc des Sports. Quelque chose me dérangeait au niveau des conclusions sur le nombre de places prévues dans le parking souterrain. Mes collègues ont choisi de ne rien faire, j’ai donc donné ma démission.» S’il ne fait plus partie de l’organe décisionnel du PLR morgien, Dominique Degaudenzi n’a pas pour autant rendu sa carte de membre. Et le fait que son parti ait refusé de le suivre dans sa croisade contre le Plan d’affectation du parc des Sports ne change rien. Car l’ancien conseiller communal est un libéral-radical invétéré, convaincu que le «centre droit assure la stabilité du pays».

Ne lui parlez donc surtout pas de la gauche pour laquelle il n’a que de l’antipathie. Preuve en est une carte de présentation personnelle réalisée dans le cadre de l’élection de 2011 au Conseil national. Sur cette dernière, on pouvait lire la maxime suivante: «Tout sauf la gauche qu’elle soit rose, rouge ou verte!» Son auteur s’en souvient bien: «Cela avait fait rire tout le monde lors d’un congrès du PLR!»