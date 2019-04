Le salon des vins Divinum passe la barre des 20000 entrées!

La satisfaction était générale lundi soir au moment de tirer le rideau sur la 3e édition du salon des vins Divinum! Il n’y avait en effet pas besoin d’être un expert en statistiques pour comprendre dès le début du week-end que l’affluence était au rendez-vous, tant les visiteurs se pressaient devant les stands pour déguster les vins des 140 exposants. Avec des pics vendredi et samedi soir, une kyrielle de jeunes entre 18 et 25 ans ayant rejoint le pèlerinage annuel d’une clientèle habituellement plus mûre. «Samedi soir, j’avais déjà atteint mon chiffre d’affaires de l’an dernier», se réjouissait un vigneron valaisan pas mécontent d’avoir fait le déplacement à Morges. «Il y a quelque chose de vraiment spécial dans cette ville où ce rendez-vous s’est imposé même après avoir été contraint de quitter les Halles CFF pour s’installer sous cantine. J’ai aussi l’impression que les clients de l’année précédente reviennent en amenant avec eux des amis ou de la famille, ce qu’on ressent dans les commandes en augmentation.»

Quant aux visiteurs, ils ont de nouveau répondu à l’appel. Après avoir enregistré 15'200 visiteurs en 2017 et 18'000 l’an dernier, la manifestation a battu son record en franchissant pour la première fois la barre des 20'000 entrées. Outre le fait que l’événement est désormais bien ancré dans le calendrier, on peut légitimement penser que le déplacement d’Arvinis à l’automne – qui plus est à Genève désormais – a également joué un rôle, Divinum étant le seul rendez-vous viticole à occuper le terrain en avril. «C’est une énorme satisfaction, d’autant que les retours des clients sont très enthousiastes», s’est réjoui le directeur, Richard Chassot, qui a informé que, en 2020, le salon se tiendrait du 1er au 6 avril. Et c’est le servagnin, pinot noir emblématique des Vins de Morges, qui en sera l’hôte d’honneur. (24 heures)