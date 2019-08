Le village skie tout l'hiver grâce à sa brocante

À l’échelle de la région, la brocante de Ballens, qui se tient dimanche 1er septembre dans un gros hangar, est un petit événement. Depuis près de quarante ans, la manifestation permet en effet de financer le camp du ski-club et les six sorties annuelles au prix très symbolique de 20 francs pour les adultes, la moitié pour les enfants.

«C’est une institution», confirme Cédric Roch, caissier de la société et cheville ouvrière de ce rendez-vous qui anime le village aux 536 habitants. «Nous n’avons pas de pistes et voyons peu souvent la neige, mais cette activité est toujours restée importante aux yeux de la population. Même s’ils ne sont plus tous très actifs, nous comptons 140 membres, soit un habitant sur quatre! Et la relève est permanente puisque nous enregistrons des adhésions chaque année, de même que de nouveaux moniteurs qui se forment.»

Une sorte de formule magique à une période où le ski souffre d’une baisse chronique de pratiquants selon les statistiques officielles. Mais il faut retrousser ses manches pour dynamiser la société et financer une semaine à Veysonnaz lors des relâches, le petit bonus en plus des sorties.

Ainsi, la brocante ne se contente pas d’aligner deux bibelots poussiéreux au fond d’un garage, puisqu’elle se prépare deux ans à l’avance. Elle prend place dans le plus gros hangar de la commune autour duquel s’agglutine une file de voitures dès l’ouverture des portes. «Nous sommes contactés par les gens de la région et allons directement dans leurs galetas chercher des meubles, des livres ou un baby-foot, explique Cédric Roch. Les paysans nous font de la place et cela contribue à la bonne marche du village car chacun est concerné de près ou de loin. C’est très important à Ballens, où les sociétés locales sont encore très vivantes si je pense à l’Abbaye, au Judo ou au Chœur mixte. Tout le monde s’implique un peu partout.»

Et le rôle social ne s’arrête pas là. En plus de faciliter l’intégration des habitants durant l’hiver, le ski-club permet en effet aussi de rendre attractive une discipline qui reste coûteuse et d’offrir des vacances de neige à des familles qui n’en auraient pas forcément les moyens.