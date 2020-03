Les 550 élèves d’une école privée renvoyés à la maison

Un désert! Alors que des voisins se plaignent d’ordinaire du trafic incessant autour de La Côte International School, le quartier était étonnamment calme ce lundi, les 550 élèves et la centaine d’enseignants ayant été priés de rester à la maison. «Nous avons été informés dans la soirée de dimanche», témoigne une maman dont les «petits» fréquentent l’établissement aubonnois. «Un nouveau message tombé lundi en début d’après-midi nous a expliqué que l’école serait fermée jusqu’au 23 mars et que des cours seraient donnés par la voie informatique.»

«Garantir la santé et la sécurité»

Renvoyer 550 élèves chez eux, voilà qui n’est pas rien, mais la mesure drastique s’explique par le test positif au coronavirus (Covid-19) d’un enseignant avant le week-end. «Un membre du personnel est concerné et reçoit actuellement un traitement», confirme Gaylene Pomeroy, directrice des admissions et du marketing. «Tous les membres de notre communauté scolaire ont été informés et nous allons activer un programme d’apprentissage en ligne pendant cette période. En collaboration avec l’autorité sanitaire locale, nous avons naturellement pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de chacun de nos interlocuteurs (élèves, collègues, partenaires), ce qui constitue notre priorité absolue», précise encore la responsable.

«Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé de chacun» Gaylene Pomeroy, Directrice des admissions et du marketing

Dans les environs, la nouvelle s’est répandue très vite dans la matinée, les voisins – essentiellement des artisans et commerçants– étant intrigués par l’absence d’enfants autour du bâtiment habituellement plein de vie. «Nous avons entendu que les locaux seraient désinfectés afin de pouvoir ouvrir dès le mardi, puis que ça allait finalement durer plus longtemps», raconte un voisin. «Je ne suis pas inquiet pour autant et on ne va pas quitter nos ateliers!»

Le syndic Luc-Étienne Rossier a été mis au courant de la nouvelle dans l’après-midi et il n’était pas complètement surpris. «Nous avons des contacts permanents avec cette école en raison de ses développements futurs, et lors de ma rencontre en fin de semaine dernière, il y avait une certaine «tension» en lien avec ce virus. Je comprends mieux pourquoi aujourd’hui.»

Selon nos sources, deux multinationales ayant leur siège à proximité – et donc des parents d’élèves potentiellement concernés – auraient demandé à leurs employés de garder préventivement leurs enfants à domicile, ce qui aurait conduit l’école à jouer la sécurité en maintenant ses portes closes jusqu’au 23 mars. Ce que personne n’est en mesure de confirmer.