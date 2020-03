Les 550 élèves de l'école internationale gardés à la maison pour deux semaines!

Un désert! Alors que des voisins se plaignent d'ordinaire du trafic incessant autour de La Côte International School, les alentours avaient des allures de dimanche... ce lundi. C'est qu'un membre du corps enseignant a été testé positif au Coronavirus (COVID-19) et que la direction a pris la décision de fermer l'établissement qui compte 550 élèves. Une fermeture annoncée aux parents uniquement pour un jour, puis désormais jusqu'au 23 mars. «Nous avons été informés dans la soirée de dimanche que nous devions garder les enfants à la maison», témoigne une maman dont les «petits» fréquentent l'établissement aubonnois. «Un nouveau message tombé lundi en début d'après-midi nous a cependant expliqué que l'école serait fermée jusqu'au 23 mars et que des cours seraient donnés par la voie informatique désormais.»

550 élèves, voilà qui n'est pas rien. Et si la direction a d'abord adopté le silence radio durant la matinée, c'est pour mieux évaluer la situation, notamment avec les autorités cantonales. «Nous pouvons confirmer qu'un membre du personnel de La Côte International School a été testé positif pour le nouveau Coronavirus (COVID-19) et qu'il reçoit actuellement un traitement. En conséquence, nous avons pris la décision de fermer l'école jusqu’au lundi 23 mars», explique Gaylene Pomeroy, directrice des admissions et du marketing. «Nous allons activer un programme d'apprentissage en ligne pour nos élèves pendant cette période et tous les membres de notre communauté scolaire ont été informés. En collaboration avec l'autorité sanitaire locale, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des élèves, des collègues et de la communauté scolaire dans son ensemble, ce qui constitue notre priorité absolue», précise encore la responsable.

Dans les environs, la nouvelle s'était répandue très vite dans la matinée, les voisins - essentiellement des artisans - étant intrigués par l'absence d'enfants autour du bâtiment sombre. «Nous avons entendu que les locaux seraient désinfectés ce lundi afin de pouvoir ouvrir dès le lendemain, puisque que ce serait fermé pour une plus longue période», explique un commerçant. «C'est devenu un acteur très important d'Aubonne, notamment depuis que l'école GEMS d'Etoy a cessé ses activités l'été dernier. De nombreux élèves, ainsi que des professeurs, ont été «récupérés» ici.»

Contacté, le syndic Luc-Etienne Rossier n'était pas au courant de la nouvelle, mais pas surpris pour autant. «Nous avons des contacts permanents avec eux et lors de ma rencontre en fin de semaine dernière, il y avait une certaine «excitation» en lien avec ce virus. Sa croissance soudaine a donné lieu à des problèmes de circulation et d'accès, notamment parce que les parents s'y rendent en voiture. Nous sommes justement en train d'étudier des solutions, notamment en vue de la construction d'un second bâtiment.»

Selon nos sources, deux multinationales ayant leur siège dans le périmètre - et donc des parents d'élèves potentiellement concernés - auraient demandé à ces derniers de garder préventivement leurs enfants à domicile, ce qui aurait conduit l'école à jouer la sécurité en gardant ses portes closes jusqu'au 23 mars. Contactée à plusieurs reprises, la cellule de crise du canton, annonce qu'elle s'exprimera sur ce dossier «dans la journée».