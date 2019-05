Les Communes mouillent le maillot pour accueillir le TPV

Sur les cinq dernières éditions du Tour du Pays de Vaud (TPV), les Communes du district de Morges ont accueilli douze étapes. Tradition ou complot? En tout cas pas la deuxième option, assure son président, Alain Witz. «C’est le fruit du hasard! On ne prévoit pas d’aller à un endroit en particulier, ce sont les Communes qui se portent volontaires pour nous recevoir. C’est vrai que nous sommes très présents au pied du Jura ces dernières années, et cela nous va bien. Les gens sont accueillants et on peut y créer de superbes parcours.»

Cette année, la Fédération vaudoise des entrepreneurs organise un départ à Tolochenaz, tandis qu’Échichens reçoit le prologue et Bière une arrivée d’étape et le contre-la-montre. Pour les Communes concernées, c’est une sacrée paire de manches. «Ça représente beaucoup de travail, sourit Michel Dénéréaz, municipal birolan et membre du comité d’organisation. Les exigences sportives sont importantes et, comme novices en la matière, on part d’une page blanche.»

«La logistique à mettre en place est lourde, mais le jeu en vaut la chandelle»

Samedi, Bière vivra une folle journée de cyclisme. Elle commencera le matin avec l’arrivée de l’étape de montagne. Après un court répit, place au contre-la-montre ficelé par les organisateurs. «On parle de 70 chemins qui débouchent sur le tracé, raconte Michel Dénéréaz. La logistique à mettre en place est lourde, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut prévenir au maximum les accidents.» Nécessitant quatre heures de bouclage des routes menant à Berolle, Mollens et Ballens, le contre-la-montre ne pourrait se dérouler sans ces villages. «Ils nous ont réservé un accueil formidable. C’est une grande chance d’avoir pu collaborer, et ça montre le dynamisme de la région», poursuit le municipal.

Et c’est bien là l’élément central poussant les Communes à relever un tel défi. Comme à Échichens, fruit d’une fusion de quatre villages en 2011 et où aura lieu le prologue jeudi. «Il est toujours plus difficile de mobiliser les habitants autour d’une manifestation, et c’est encore davantage le cas pour nous, admet Anne-Sylvie Genoud, présidente du comité d’organisation. Le plus important est de faire vivre notre commune. Si on parvient à réunir du monde de chaque village, ce sera une belle réussite populaire!» (24 heures)