Les Nyonnais auront leur jeu de piste pour observer la nature en ville

L’an dernier, la Ville de Nyon publiait une brochure afin d’inciter architectes, paysagistes et citoyens à prendre des mesures pour favoriser la biodiversité dans la cité. Cette année, à l’occasion de la Journée Nature en ville, qui se déroulera ce dimanche 27 mai, elle propose une manière ludique de découvrir la nature urbaine: un jeu de piste qui permettra de tester l’une des six balades inscrites sur le géoportail de la Ville.

Ce support permettra aux promeneurs équipés d’un smartphone de suivre des parcours, dotés de postes montrant la diversité de la végétation et de la faune présente sur un territoire apparemment bétonné. Lichen se développant sur un mur, fleurs sauvages poussant sur les ronds-points, ces flâneries réservent de nombreuses surprises. De la balade champêtre près de Bois-Bougy au parcours au fil de l’eau du lac et des rivières, on découvre que même la voie ferrée ou les immeubles sont des habitats naturels pour certaines espèces.

«Notre but est de pousser les gens à faire eux-mêmes des gestes en faveur de la biodiversité, rappelle Roxane Faraut Linares, municipale de l’Environnement. Cela commence par un simple bac à fleurs sur le balcon». Dimanche, un questionnaire en main, les promeneurs pourront partir à la découverte du parcours allant du lac au bourg, avec explications d’un spécialiste à chaque poste. (24 heures)