Les Nyonnais perdent une poste et Manor

En temps normal, la situation aurait tenu du scénario catastrophe. Deux des plus grands commerces du centre-ville de Nyon ont fermé leurs portes depuis plusieurs jours: Manor et l’agence principale de LaPoste. Dans cette période ralentie par le confinement, les conséquences pour la population de la perte temporaire de ces locomotives commerciales sont moindres.

Dans les deux cas, le coronavirus est la cause de la fermeture des enseignes. Manor avait d’abord gardé ouverte uniquement la partie alimentaire du magasin. Ce qui a duré quelques jours seulement. «Nous avons malheureusement eu la confirmation d’un cas de coronavirus au supermarché et quatre autres collaborateurs étaient en quarantaine de manière préventive», explique Fabian Hildbrand, du service de presse, tout en précisant que l’employée malade est rétablie. En plus des problèmes d’effectif, l’affluence n’était pas suffisante pour justifier la poursuite de l’exploitation de la succursale.

Une réouverture n’est pas encore à l’ordre du jour. La semaine dernière, les passants ont toutefois pu observer des spécialistes qui s’activaient à l’intérieur des locaux. En combinaison blanche intégrale, ils pulvérisaient des produits pour désinfecter le magasin.

La Poste connaît le même souci en termes de personnel. Ce qui l’a conduite à recentrer ses activités sur la filiale de la route de Divonne. L’agence principale, à côté de la gare, est donc fermée jusqu’à nouvel avis.

«Nous manquons de plus en plus de collaborateurs, soit actuellement 15% à 20%de moins dans la région», estime Nathalie Dérobert Fellay, porte-parole de LaPoste. Les absents sont des personnes appartenant à une population à risque qui ne peut travailler, de parents qui doivent s’occuper de leur progéniture, d’employés malades ou en quarantaine.

«La situation est particulière dans la région, où l’absentéisme est important, confirme Michel Guillot, secrétaire régional de Syndicom. Elle est toutefois différente d’un endroit à l’autre. Rolle et Gland sont assez bien lotis, alors que Lonay peine à remplir les trous dans son planning.»

Plusieurs offices dans le pays ont subi le même sort que celui de Nyon ou alors ont vu leurs horaires réduits. Une page internet a d’ailleurs été spécialement créée par LaPoste pour recenser les infos liées au coronavirus et contient les modifications d’horaires de ses offices.

Repli sur le 2e site

Si le géant jaune a choisi de regrouper son activité sur le site Nyon2, c’est aussi que l’agence principale n’est pas adaptée aux mesures édictées par le Conseil fédéral. Depuis son ouverture en 2014, ses guichets sont complètement ouverts. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de vitre en plexiglas entre le client et le collaborateur.

Plus petite, la filiale décentralisée de Nyon arrive, selon le service de communication, à absorber le report de charges lié à la fermeture de l’office principal. Hormis les colis, les autres services postaux ont ralenti. La situation actuelle reste toutefois difficile et des retards de livraison ne sont pas rares. «Chacun de nos collaborateurs, que ce soient les facteurs, dans les offices de poste ou dans les centres de tri, donne le meilleur de lui-même chaque jour. Si un colis ou une lettre sont livrés un peu plus tard pendant cette période particulière, nous espérons que les destinataires le comprendront», conclut Nathalie Dérobert Fellay.