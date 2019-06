Les amis des sculpteurs ont besoin de soutien

Du bon côté de la médaille, il y a ces scènes magnifiques dans les jardins du château de Morges, où tous les deux ans des sculpteurs de plusieurs pays rivalisent de créativité. De l’autre, il y a un comité soudé qui rame pour faire perdurer la manifestation morgienne et commence à s’essouffler. «C’est un rendez-vous unique, dans un cadre qui l’est tout autant, mais nous ne sommes pas nombreux pour le faire vivre», regrette Nadia Pierro, présidente du Symposium international qui verra 26 artistes en action dès ce mercredi 5 juin et jusqu’au 16 juin. «Ce monde est fascinant et cet événement entièrement gratuit attire beaucoup de spectateurs, car il offre la possibilité rare de suivre l’évolution d’une œuvre depuis le cube de pierre jusqu’à la forme finale. C’est souvent très émouvant», s’enthousiasme la présidente.

Enrôlée pour réaliser les visuels de l’événement par le sculpteur et l’âme des lieux, Ewald Brigger, Nadia Pierro s’est retrouvée bombardée à la tête du symposium en 2017 sans s’y être vraiment préparée. «Comme je travaillais au château, j’étais tout le temps dans les parages à cette période. J’ai été touchée par la dimension humaine de ce milieu, les repas en commun, les discussions et j’ai accepté. Mais même si tous mes collègues du comité sont très motivés, le travail est immense car nous n’avons pas de structure gravée dans le marbre hormis la bonne volonté et un bénévolat qui atteint ses limites. Fort heureusement, Morges Région Tourisme nous aide sur le plan administratif, mais nous avons clairement besoin de forces vives au niveau des finances ou du sponsoring. J’en parle ouvertement, en espérant sensibiliser les passionnés ces prochains jours, à commencer par des sculpteurs puisque notre comité n’en compte pas.»

L’esprit de ceux qui seront derrière les blocs sera sans doute loin de ces préoccupations légitimes, eux qui doivent séduire le public, les professionnels, la Ville et désormais aussi les enfants pour décrocher l’un des quatre prix mis en jeu. Avec une nouveauté cette année, puisque les sculpteurs venus de Suisse, du Cameroun, de Nouvelle-Zélande, de Chine et d’ailleurs auront le choix de tailler leur bloc de pierre de Bourgogne en une pièce ou alors de le séparer en deux, ce qui risque de pimenter cette compétition, qui reste d’abord amicale. (24 heures)