Les amis du Bois de Chênes montrent les dents

La fermeture de plusieurs sentiers dans la réserve intégrale continue de soulever l’incompréhension, si ce n’est de l’irritation. Après celle du public qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux, c’est au tour de l’Association pour le Bois de Chênes de se montrer critique. Constituée de 800 membres individuels et associations, elle a signé un communiqué qui remet en question la gestion du lieu. Elle vilipende «les décisions intempestives concernant les chemins piétonniers et le balisage» et le «dysfonctionnement chronique de la Commission de gestion en charge des actions pour la biodiversité».

Les critiques de l’association sont d’autant plus inattendues qu’elle représente la société civile au sein des organes officiels que sont la Fondation du Bois de Chênes et la Commission de gestion. «Le problème c’est qu’on ne nous écoute pas, relève le coprésident, Georges Mermillod. Nous voulons bien être des partenaires, mais nous devons être reconnus comme tels.»

Pour le coprésident, les sentiers n’auraient jamais dû être interdits aux piétons dans la réserve intégrale, la partie du bois qui n’a subi aucune intervention humaine depuis 60 ans. «C’est dommageable pour le public qui vient profiter de sa très riche ambiance poétique. Le bois est un coin préservé au milieu d’une région très urbanisée. Il est donc important de le laisser aussi à la population pour se ressourcer.»

Les critiques surprennent le président de la Fondation du Bois de Chênes, Georges Richard. «L’association ne peut pas prétendre ne pas être au courant de la fermeture des sentiers, car la décision de la pose des panneaux indiquant cette interdiction a été prise lors d’une séance de la fondation.» L’homme très engagé dans la préservation du site espère plus de compréhension. Il appelle ainsi au retour au calme. «Tout le monde poursuit le même objectif de sauvegarde. Nous ferions mieux de trouver un consensus plutôt que de nous tirer dans les pattes.»

Reste que tout le monde, y compris le Canton, a reconnu le déficit d’information entourant la pose des panneaux condamnant certains sentiers. Reste maintenant à savoir si cette maladresse fédérera les opposants au nouvel arrêté de classement qui officialisera les accès limités à la réserve intégrale. Le document sera mis à l’enquête en 2020.