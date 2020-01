Les anciens tapent à chaque tournant de décennie

Ils ressortent comme par enchantement leurs baguettes tous les dix ans. Eux, ce sont les anciens de la Jeunesse de Saint-George, village situé au pied du col du Marchairuz qui entretient une vraie passion pour le tambour.

«En 1999, pour marquer le tournant du siècle, on avait décidé d’aller taper avec les jeunes le 31 décembre. Depuis, c’est devenu une tradition, à chaque tournant de décennie», explique Amaury Annen, garde-forestier.

Mardi dès 11h, une trentaine de ces hommes et femmes qui ont passé l’âge ont donc rejoint les 18 membres de la Jeunesse locale pour faire résonner les caisses durant deux jours. Alors que les «vrais» jeunes portaient pantalons et cheveux rouges, les faux «vieux» s’étaient choisis un nouveau costume: tout de noir vêtus, ils arboraient un nœud pap’ jaune et un chapeau rouge, clin d’œil – bien sûr – aux armoiries de Saint-George.

Une occasion privilégiée pour la doyenne, Christine Domenig, 58 ans, de taper avec son fils, membre de la Jeunesse locale, et son petit frère, un autre ancien accessoirement syndic du village, pas mécontent de poser sa grosse caisse à l’heure du premier apéro. «Nous, on est surtout bons sur deux morceaux qu’on connaît bien, mais quand il faut taper des spécialités, ça se gâte», rigole Alain Domenig.

Surtout que les jeunes sont plutôt doués, ayant déjà remporté de nombreuses médailles lors des joutes cantonales ou autres. Présidée par une fille, Chloé Mignot, la société compte dans ses rangs, comme lors de sa fondation en 1979, des musiciens de la fanfare et des percussionnistes.

Devant l’auberge, les sept filles et onze garçons ont déployé tout leur talent avant de poursuivre leur long périple du Nouvel-An, qui passe entre autres, du 27 décembre au 4 janvier, par l’apéro de la fanfare et la choucroute dans le village voisin de Gimel