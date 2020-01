Les animaux sauvages, des athlètes au naturel

L’équipe du parc zoologique de la Garenne campe depuis le début des Jeux olympiques de la jeunesse à la vallée de Joux et sur le site des Tuffes, en France voisine, pour sensibiliser jeunes athlètes, public et écoliers à l’environnement et à la faune sauvage. L’occasion était belle pour faire connaître à un large public les charmes des espèces locales comme le lynx, le loup, le grand tétras, l’aigle royal ou le cerf.

Pour toucher les jeunes, rien de mieux que de comparer les animaux, qui ont des facultés extraordinaires, aux sportifs de haut niveau. L’homme est adapté à la marche et à la course à pied, deux disciplines où il tente de se dépasser. Comme le coureur jamaïcain Usain Bolt, qui atteignait une vitesse record de 44,7km/h. Mais cela reste bien loin du lièvre ou du cerf, qui peuvent dépasser les 70km/h lorsqu’ils fuient le danger. Sans parler du faucon pèlerin, champion du monde animal, qui atteint en vol les 300km/h! En 1993, le Cubain Javier Sotomayor sautait sans la toucher une barre placée à 2,45m. Le bouquetin, lui, dépasse allégrement 3m de hauteur, alors qu’une sauterelle peut bondir à une longueur 50 fois supérieure à celle de son corps, ce qui pour l’homme représenterait un saut de 80 mètres!

Autant d’analogies avec lesquelles s’amusent les animations éducatives et ludiques mises en place par les spécialistes du parc animalier jusqu’à la fin des JOJ, mercredi.