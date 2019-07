Elle n’est là que depuis une année, mais on a presque l’impression que La Coquette fait partie du décor. Il faut dire que la buvette éphémère – ouverte de début juin à fin août – est devenue incontournable lorsque le ciel est au beau fixe. Les fondateurs du lieu le confirment: «Ça marche encore mieux que l’an dernier! On a du monde tous les soirs jusqu’à la fermeture à 23h.»

Pour expliquer ce succès, on peut évidemment mettre en avant le cadre idyllique. Entre les grands arbres du parc de l’Indépendance et la proximité immédiate avec le lac, le lieu est propice à la détente en été. Mais un autre facteur joue un rôle clé: l’offre artistique. Entre concerts, spectacles d’humour, cirque et animations pour enfants, il y en a pour tous les goûts. «Nous proposons tous les styles, mais rien de trop pointu, précise David Busset, en charge de la programmation. Notre but est que les gens restent, pas qu’ils s’en aillent.»

Pour attirer les artistes, celui qui est également chargé des affaires culturelles de la société suisse des auteurs doit trouver d’autres atouts que l’argent, l’ensemble des productions étant proposé gratuitement aux visiteurs. «On leur garantit un cachet minimal qui varie selon qui est sur scène. Pour l’atteindre, on fait tourner un chapeau dans le public et l’ensemble revient aux artistes. S’il y a moins, on ajoute la différence, s’il y a plus, tant mieux pour eux!»

«Nous proposons tous les styles, mais rien de trop pointu»

Un argument suffisant? Il semblerait! Rien que pour le mois d’août, le calendrier est bien complet avec 27 spectacles. Et l’on retrouve aussi bien le duo Aliose que le groupe de rock Carrousel ou l’humoriste Nathanaël Rochat. «Il est clair que certains sont bien en dessous de ce qu’ils toucheraient lors d’un concert ou spectacle payant dans une salle classique, mais ils viennent aussi par amitié et pour l’ambiance, détaille David Busset. Et ils ne regrettent jamais leur passage. Les artistes apprécient notre accueil chaleureux et humain.»

Pour remplir son calendrier, le programmateur fait appel à son large réseau. «La moitié des dates, ce sont des personnes que j’invite. Pour le reste, il s’agit de propositions qui viennent à moi. Je reçois d’ailleurs cinq demandes par jour! J’écoute tout et j’essaie d’être objectif. Il faut donc apprendre à dire non.» Dans ce contexte, les régionaux sont-ils avantagés? «Il est évident que si l’on peut valoriser des projets du coin, on le fait avec plaisir. Mais ce ne serait pas rendre service à un jeune groupe que de le lancer ici pour son premier concert. Il ne faut pas oublier que les gens ne seraient pas venus pour lui et qu’ils pourraient ne pas écouter, ce qui n’est jamais agréable.»

Reste que l’équipe de La Coquette veut apporter sa contribution à des initiatives régionales. «Les deux tiers des bénéfices réalisés par la buvette sont destinés à soutenir des projets artistiques du district de Morges (photo, théâtre, musique, arts plastiques, etc.) via un concours, explique David Busset. Le tiers restant est investi pour apporter des améliorations à nos infrastructures. Nous avons notamment acheté cette année une sono de qualité qui fonctionne très bien, et nous venons d’améliorer l’éclairage.»