Les bus et le train nyonnais freinent la cadence

L’Office fédéral des transports prévoit pour la période 2022–2025 un crédit d’environ 4,4 milliards de francs pour le transport régional de voyageurs, soit une augmentation de l’enveloppe globale d’environ 300 millions de francs. La consultation des milieux intéressés est lancée. Quant aux conséquences financières de la pandémie du coronavirus, elles seront traitées séparément.

De quoi rassurer quelque peu les compagnies régionales, comme les Transports publics de la région nyonnaise (TPN) et le Chemin de fer Nyon—St-Cergue—Morez qui ont décidé, vu la chute drastique de leur fréquentation, de réduire encore leur offre. Dès le 6 avril, les bus appliqueront l’horaire du dimanche, alors que le train, qui avait déjà passé sa cadence du quart d’heure à la demi-heure, n’assurera plus qu’un train par heure (h22 au départ de Nyon, h44 au départ de La Cure).

«Si un seul cas positif au coronavirus a été déclaré – ce chauffeur est déjà guéri - un bon quart du personnel des TPN s’est mis en autoconfinement, ce qui fait qu’avec les rotations, il a fallu s’adapter. Par ailleurs, avec l’évolution de la pandémie, la fréquentation est tombée globalement à 17%», constate le directeur Richard Zaugg.

Ces jours, on ne voyait guère plus de quatre passagers dans un gros bus, pas beaucoup plus dans le train. Le directeur de ces entreprises subventionnées reste serein, malgré l’arrêt du chantier du futur dépôt du Nyon—St-Cergue—Morez, qui prendra au minimum trois mois de retard, et le manque à gagner qui pèsera sur les mois futurs.