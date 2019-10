Les bus nyonnais sont victimes de leur succès

Depuis le passage à la cadence au quart d’heure, il y a quatre ans, la fréquentation des Transports publics de la région nyonnaise (TPN) a passé de 850'000 à plus de 1,58 million d’usagers. Soit une progression fulgurante de 88%! «Preuve qu’il y avait une forte attente et que le transfert multimodal fonctionne», a relevé Roxane Faraut Linares, municipale de la Mobilité. Mais en 2018, on observe une stabilisation de la fréquentation sur les cinq lignes urbaines. La plus fortement sollicitée reste la 805, qui va de la gare de Nyon à Prangins, avec près de 1850 voyageurs par jour ouvrable.

«On est arrivé à un seuil et on commence à subir des retards plus fréquents, car il y a de plus en plus de monde qui monte et descend des bus», constate Marco Simonetti, ingénieur transports au Service des travaux et de la mobilité. Les TPN et la Ville examinent donc comment améliorer à court terme la ponctualité et la vitesse commerciale de ces lignes qui convergent en étoile vers la gare. En attendant la création, à moyen terme, d’une vraie gare routière lors du réaménagement définitif de cette place de la Gare actuellement encombrée de trafic.

«Notre volonté est d’améliorer l’offre, mais nos projets sont pour l’instant gelés, faute de moyens financiers», rappelle la municipale. Ainsi, la création d’une ligne de bus transversale entre la route du Stand, le Rocher et Chantemerle, qui serait exploitée durant la semaine, devra attendre. Comme l’idée de la desservir avec des navettes qui pourraient fonctionner le week-end pour les clients des commerces et les touristes entre la vieille ville, le château et le quartier de Rive.

Le réseau s’enrichira néanmoins dès décembre de deux nouveautés. D’une part, une extension de la ligne 805 de Prangins sur la route Suisse et le port des Abériaux. D’autre part, et même si ce ne sont pas les TPN qui en ont obtenu l’exploitation, le lancement de la ligne express reliant Gex et Divonne-les-Bains à Nyon, qui vise à capter le flux des frontaliers. «On est heureux, car on a mis trois ans à convaincre le Canton de la nécessité de cette ligne», se félicite Roxane Faraut Linares.