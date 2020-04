Les «dépistés» se font un peu trop désirer

«Je suis timide mais je me soigne», le film de Pierre Richard, a fait rire des millions de personnes. Mais les soignants de Morges, justement, ne sourient pas vraiment en consultant les chiffres quotidiens des consultations de leur nouveau centre ambulatoire des Pâquis. Paré pour accueillir 80 visiteurs quotidiennement, il n’en reçoit qu’entre 30 et 50 par jour, avec un «pic» de 57 lundi.

«Nous craignons que des malades n’osent pas consulter, en estimant que leur état ne vaut pas la peine de nous déranger»

«Il est difficile d’émettre un avis tranché sans connaître l’état réel de la situation, mais nous craignons que des malades n’osent pas venir à nous, en se disant que ça va passer et que leur état ne vaut pas la peine de déranger le personnel médical», explique Nicolas Ochs, responsable de la garde de médecine interne générale de Morges. «Le risque, s’il existe bel et bien des cas positifs parmi cette population, c’est que ces gens finissent quand même par se présenter, mais peut-être trop mal et trop tard.»

Alors que le néophyte peut s’imaginer qu’un tel centre – qui reçoit certes uniquement sur rendez-vous – devrait déborder, cette situation paradoxale inquiète même la conseillère d’État Rebecca Ruiz. La cheffe de la Santé a pris un ton solennel, lors de sa visite à Morges, pour rappeler aux médecins que cette question était loin d’être anecdotique. «Nos appels à rester à la maison ont été entendus par la population, mais ils ne doivent pas être surinterprétés quand la vie est en jeu», insiste la ministre vaudoise, qui a ressenti cette même tendance dans tout le canton.

Un sur trois est positif

Avec une moyenne de 25 personnes vues le week-end dernier et un total de 298 visites en six jours, le centre ambulatoire – qui regroupe tous les acteurs de la santé régionale sous la férule de la Fondation de LaCôte – a donc de la marge, mais il n’attend pas que la marée monte, alors qu’un frottis sur trois se révèle positif.

«Les médecins installés de la région constituent un réseau de veille et d’alerte très important et nous nous efforçons de contacter nos patients considérés à risque, sans parler des visites à domicile qui reviennent en force durant cette crise», précise Nicolas Ochs. Lequel s’est donc mis à disposition, comme 40 de ses collègues, de l’ancien hôpital des Pâquis – qui a repris du service la semaine dernière, pour cause de coronavirus. D’autant que l’activité des cabinets médicaux, il faut bien le dire, est en berne.

Prêts pour la vague

«Les directives des autorités rendent presque toutes les consultations impossibles puisque le caractère d’urgence est impératif, explique Nicolas Ochs. Ce qui nous confine à passer l’essentiel de nos journées au téléphone ou derrière un écran, pour ceux qui font de la consultation à distance. Nous avons donc davantage de disponibilité, et le fait d’appuyer les équipes de l’Ensemble hospitalier de La Côte (qui fournit également la logistique) fait évidemment sens.» Dans l’attente de la vague encore brumeuse mais que tout le monde redoute à la veille de Pâques, le regard tourné vers la fameuse galère morgienne, à deux pas du centre, au nom si évocateur.