Les écologistes mettent en péril l’avenir de la Dôle

La gestion transfrontalière du domaine de ski Dôle-Tuffes a depuis cet été une grosse épine dans le pied. Le chantier de modernisation des installations, qui vise à créer côté français un télésiège de liaison entre le massif de la Dôle et le massif des Tuffes, et du côté suisse une zone d’accueil et un parking aux Dappes, aurait dû commencer cet été. Or l’autorisation du préfet du Jura, qui devait tomber en juin, n’est arrivée que le 1er août. Son arrêté de dérogation permet des travaux en zone de protection malgré les critiques de différentes organisations environnementales.

Ce projet, notamment l’aménagement de deux nouvelles pistes aux Tuffes, touche des milieux naturels sensibles et implique un défrichement de 5 hectares, dont 3 uniquement pour la piste de compétition de ski alpin. L’autre piste se veut didactique autour de l’histoire du Traité des Dappes, qui a permis de bouger la frontière entre la Suisse et la France en 1862.

Cliquez ici pour agrandir

Des mesures de compensation sont certes prévues, et le feu vert du préfet assorti de conditions, soit l’obligation pour les porteurs de projet de produire dans une année une nouvelle étude prospective par un organisme scientifique indépendant et la mise sur pied d’un Observatoire de l’environnement pour suivre les travaux.

Mais pour les écologistes, cela ne suffit pas. Le 2 septembre, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, fédération d’associations de protection de la nature, a jugé ce projet inacceptable. Elle demande l’abandon de la piste de compétition et une étude préalable à tous travaux sur les perspectives d’enneigement de cette zone, par un expert indépendant.

«Le 13 septembre, nous avons fait recours en contentieux contre la décision du préfet», confirme son président, Hervé Bellimaz. Car les écologistes ne croient pas en l’avenir de cette station de ski de moyenne altitude, dont les pics se situent entre 1110 et 1677 mètres. Pour eux, «la mutation de cette station est mal engagée et sa persévérance dans la neige est de l’aveuglement».

Exploitant en danger

Un méchant coup pour les partenaires du projet. Car une telle procédure devant le Tribunal administratif français peut prendre une ou deux années. L’effet suspensif pourrait plonger la Sogestar, société française qui exploite le domaine, dans une situation financière difficile. «Si on ne peut faire les investissements nécessaires à la réunification et à l’optimisation des deux massifs, la Sogestar aura de la peine à payer son loyer à Télé-Dôle, propriétaire des installations côté suisse», craint son directeur Patrick Freudiger.

La Sogestar, qui a signé il y a quatre ans un contrat de gestion pour vingt-sept ans, devait payer un loyer annuel progressif, passant de 200'000 à 500'000 francs une fois tous les aménagements terminés. Un blocage des travaux aurait donc des incidences socio-économiques importantes pour la station des Rousses. Ses habitants en sont conscients. Ils ont déposé une pétition munie de 5'500 signatures pour défendre le projet.

Du côté suisse, tout est bloqué alors que le projet était prêt à démarrer. «On avait 95% du financement, l’appel d’offres pour construire la zone d’accueil était fait. Mais avec cette situation incertaine, on ne pouvait risquer de lancer le chantier cet été, même le terrassement du futur parking», explique Patrick Freudiger, qui n’ose penser au pire des scénarios. Soit l’abandon du partenariat franco-suisse et l’obligation alors pour Télé-Dôle de démanteler les installations de ski. Des discussions sont en cours pour trouver une solution. On peut imaginer que le moindre mal serait de laisser tomber le projet de piste de compétition.