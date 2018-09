Les employés de la voirie d'Echichens resteront «entassés»

«Un jour, la dette, il faudra la rembourser. Ça fait un moment qu’on essaie de voir un peu plus loin que le bout de notre nez, de ne pas regarder 2018 ou 2019, mais de savoir où l’on va à plus long terme!» Le discours alarmiste de Philippe Roulet, président-rapporteur de la Commission des finances, a eu raison du projet voté jeudi à Échichens.

En recommandant le refus d’un crédit de 1,452 million de francs pour un nouveau bâtiment pour la voirie et les pompiers, la Commission des finances a été suivie par une infime majorité: 19 contre, 17 pour et 2 abstentions. Un score qui laisse le syndic, Daniel Meienberger, amer. «Je suis très étonné et déçu de la décision prise ce soir. Ce projet était excellent, et on s’est battu pour le défendre. La guerre des chiffres lancée par la Commission des finances en a eu raison.»

L’Exécutif a pourtant martelé que les comptes ne sont pas en danger. «Nous n’avons pas réemprunté depuis plus d’un an et pouvons compter sur des liquidités suffisantes», annonce André Augsburger, municipal des Finances.

Et le syndic d’évoquer la situation actuelle. «Depuis qu’on a démoli l’ancien hangar de la voirie, le matériel et les véhicules sont entassés dans un local. On ne peut pas dire que les conditions de travail des employés sont bonnes! Le bâtiment va nous aider à l’avenir, notamment grâce aux synergies qu’offre le site de la déchetterie.» Mais la Commission des finances préfère parler vision financière. «Notre plafond d’endettement net a été fixé à 22 millions par le Canton pour la législature 2016-2021. Il se montait à 17 millions fin 2017, et nous avons des chantiers prioritaires qui vont nous coûter une somme importante, argumente Denis Prahin, membre de la commission. Rien que pour les rénovations du collège et de la salle polyvalente, on va devoir débourser 6 millions et dépasser ainsi le plafond.»

Le discours de Denis Prahin et ses collègues a fait mouche, et il faudra désormais que la Municipalité revienne avec une option convaincante, surtout du point de vue financier. «Nous n’étions pas contre le projet, mais contre son montant, explique Philippe Roulet. Aujourd’hui, la Municipalité essuie un échec parce qu’elle n’a pas su faire ce qu’elle devait, à savoir présenter un plan B.» (24 heures)