Les femmes sont appelées à critiquer la ville de Nyon

L’expérience née au Canada dans les années 1990 se démocratise dans le canton sous l’impulsion d’élues communales. Après Lausanne, Yverdon-les-Bains et Morges, Nyon organise à son tour des marches exploratoires ouvertes uniquement aux femmes.

Au travers de ces événements, la Ville espère recueillir le ressenti des participantes sur l’espace public, souvent pensé par les hommes pour les hommes. Quels sont les lieux qui ne fonctionnent pas et pourquoi? Quels enseignements peut-on en tirer? Autant de questions qui seront abordées en groupe. Les résultats aboutiront à des recommandations d’aménagements touchant le mobilier urbain, la signalétique ou encore l’animation des lieux.

En tout, quatre marches sont prévues sur deux itinéraires différents. Chaque parcours sera effectué une fois de jour et une fois de nuit. Le premier (8 octobre 19h-21h, 12 octobre 10h-12h) partira du parc du Cossy et descendra jusqu’à la Combe. Le second (3 octobre 19h-21h, 9 octobre 14h-16h) reliera la Maison de quartier de la Redoute pour se terminer à Rive.

Inscriptions et infos sur participanyon.ch