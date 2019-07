Les feux d’artifice résistent au vent écolo

«En tant que municipale, je ne serai jamais favorable à un feu d’artifice le 1er Août!» tonne Isabelle Naville. Membre de l’Exécutif de Coppet depuis 2011, la responsable de la Culture et du Tourisme s’est opposée à toutes velléités de ses collègues d’offrir ce spectacle, qui génère à ses yeux une triple pollution: sonore, lumineuse et environnementale, sans compter les dégâts sur la faune.

L’élue n’est pas la seule à plaider pour l’abandon des spectacles pyrotechniques. Son confrère de Mies, Guy Dériaz, estime aussi «qu’il faut arrêter ce cirque qui pollue». Sa Commune a encore fait un feu d’artifice l’an dernier, mais c’était la dernière fois. «Nous célébrons la fête nationale en tournus avec les villages de Chavannes-des-Bois, qui l’organise cette année, et Tannay. Mais de notre côté, nous allons désormais nous contenter du traditionnel bûcher», explique le municipal.

Si les feux d’artifice restent très populaires, ils attirent désormais des critiques, comme ce fut le cas à Lausanne (lire encadré). Mais les communes qui y renoncent pour des raisons environnementales restent des exceptions. En Suisse alémanique, une ville a toutefois franchi le pas: Olten.

«Le marché national est stable, explique Nicolas Guinand, directeur de SUGYP à Grandson, un des principaux acteurs vaudois dans le domaine. Nous n’avons pas ressenti un phénomène de repli cette année.» Il n’empêche, le professionnel souligne que le monde de la pyrotechnie ne peut pas ignorer la sensibilité croissante du public pour plus d’écologie. Plusieurs initiatives ont déjà été prises, comme le remplacement du plastique dans les fusées par du carton biodégradable. «Nous ne sommes pas écolos, reconnaît Nicolas Guinand. Mais nous évoluons. À l’époque, il y avait des métaux lourds comme le plomb dans les poudres des feux d’artifice. Ce n’est plus le cas. Des usines travaillent aussi à la fabrication de produits plus propres.» La poudre noire issue du charbon représente toutefois encore plus de 96% des poudres utilisées dans une fusée. Elle est responsable de l’émanation de particules fines, mais il n’existe encore pas de substitut.

L’abandon complet des feux, les artificiers n’y croient pas. Le prix pour un spectacle alternatif d’un soir qui touche autant de spectateurs serait beaucoup plus élevé. L’avenir est plutôt d’intégrer des effets pyrotechniques dans un spectacle mêlant d’autres techniques. C’est ce que proposera cette année la Ville de Gland. Pendant 30 minutes, une animation visuelle sera projetée sur une surface de 100 mètres de large et 12 de haut appartenant à la façade du Collège de Grand-Champ. Elle se terminera par seulement trois minutes de feux d’artifice. La Ville explique avoir voulu répondre à la crainte de citoyens face à la pollution induite par la pyrotechnie. Le syndic Gérald Cretegny y voit un autre avantage: «En cas d’interdiction des feux à cause d’un épisode de sécheresse, de plus en plus fréquent, nous aurons toujours quelque chose à proposer.» La facture est par contre plus salée, passant de 44'000 francs en 2018 à près de 54'000 cette année.

La préoccupation environnementale reste encore marginale. À quelques kilomètres de Gland, l’un des plus grands spectacles du genre dans le canton vient d’être tiré, celui du Paléo. Ceux qui seraient prêts à s’en passer sont peu nombreux. «Une fête peut se permettre d’avoir un élément transgressif. Car s’il faut toujours se conformer au politiquement correct, il n’y a plus de fête», estime Daniel Rossellat, big boss du festival et syndic de Nyon, qui pourtant a imprimé sa fibre écologique tant sur la plaine de l’Asse que dans sa ville. Pour lui, le bilan carbone d’un feu d’artifice, tiré une fois dans l’année, reste très marginal. «Pour réduire notre impact sur l’environnement, il faut agir en priorité sur les émissions quotidiennes produites par les voitures et le chauffage.»

«Feux appréciés»

Trélex a la chance, comme Duillier, Signy et Grens, autres communes voisines directes du festival, de se voir offrir depuis presque vingt ans un feu d’artifice par Paléo en compensation des nuisances subies. Pour son syndic, Yves Ravenel, par ailleurs aussi président du Grand Conseil, pas question d’y renoncer: «Ce n’est pas un feu de plus ou en moins qui fera la différence pour le climat. Le feu d’artifice est désormais bien établi et apprécié de la population.»