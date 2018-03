Les hoquets de la navette autonome intriguent

Un homme, domicilié à Cossonay, a filmé pendant plus de cinq minutes sous ses fenêtres les difficultés d’une navette autonome à s’intégrer au trafic lors des phases tests effectuées par les Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC). Durant ce laps de temps, le véhicule parcourt à peine une trentaine de mètres, bloquant voitures et bus derrière lui.

Contacté, Mauro Pascale, sous-directeur de la compagnie de transports, avait connaissance de la vidéo visionnée plus de 3000 fois sur Facebook. «On est encore en phase de calibrage, assure le sous-directeur. La navette ne se comportera pas comme cela en situation réelle.»

Mais l’horloge tourne. La mise en service des deux véhicules autonomes à Cossonay, initialement prévue pour le 10 décembre dernier, avait déjà été retardée jusqu’au mois d’avril, au moins. Aujourd’hui, Mauro Pascale assure que les MBC tiendront ce nouvel agenda: «Pour sortir nos navettes de leur garage, il fallait remplir deux exigences, commence-t-il. D’une part, nous attendons toujours les autorisations de l’Office fédéral des routes qui devraient déboucher sur une phase test de deux ans et nous voulions que nos tests soient concluants. Ce qui est le cas, malgré ce que semble montrer la vidéo sur les réseaux sociaux.»

Débuts difficiles

Si aujourd’hui MBC affirme être satisfait de ses différentes phases d’expérimentation, cela n’a pas toujours été le cas. «Sur certains bouts du tracé, les navettes avaient de la peine, reconnaît Mauro Pascale. Nous avons donc dû affiner le parcourt et c’est pour cela que nous avions repoussé la mise en service des machines.»

Comment expliquer, alors, que la navette n’arrive pas à s’intégrer au trafic malgré un tracé simplifié? «La vidéo montre un moment très particulier, argumente le sous-directeur des MBC. Nous demandons à la navette de s’arrêter fréquemment puisque les trajets seront courts.»

Les trajets seront courts, certes, mais la navette devra bel et bien parcourir plus que les 30 mètres effectués de manière laborieuse dans la vidéo. «C’est un projet très innovant, assure Mauro Pascale. Et comme dans tous les projets expérimentaux, les choses ne fonctionnent pas du premier coup. Ce sont des nouvelles technologies.» Il poursuit: «Regardez du côté de Marly, à Fribourg (ndlr. deux navettes autonomes y sont en fonction). Les choses s’y passent de la même manière.»

Dans tous les cas, MBC va de l’avant. Dès la semaine prochaine, des tests réalisés en situation réelle seront menés à Cossonay. «La semaine dernière, nous avons procédé à des expérimentations le soir et la nuit, détaille Mauro Pascale. Depuis lundi, nous roulons la journée. Nous formons aussi les accompagnatrices qui seront dans les navettes. Les choses évoluent comme prévu.»

L’auteur de la vidéo, lui, se veut un peu plus critique à l’égard des navettes autonomes que le sous-directeur des MBC. «Hier soir, on a encore assisté à un moment très épique, dit-il en riant. Tout le giratoire était bloqué. Et je vois ces véhicules tous les jours. Mais comme ils sont en plein paramétrage, on va laisser à la compagnie de transports le bénéfice du doute.» (24 heures)