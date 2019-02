Les hostilités sont lancées contre le Centre aquatique

On ne connaît pas encore tous les détails – notamment financiers – relatifs au Centre aquatique régional, mais le complexe fait déjà des vagues. Lors de la séance du Conseil communal de Morges qui a eu lieu mercredi soir, des élus sont montés à la tribune pour dézinguer cette réalisation chiffrée à 65 millions de francs. Et ce après que la Municipalité s’est opposée à un projet de décision exigeant que la taille de la construction et les coûts soient revus à la baisse.

Le membre de l’Entente Morgienne Philippe Laurent a ouvert les hostilités. Après avoir maintenu son souhait de voir le Centre aquatique redimensionné, le conseiller communal s’est lancé dans des calculs très hypothétiques: «Le budget annoncé est de 65 millions de francs auquel on peut ajouter 10 millions supplémentaires pour les imprévus. En partant du principe que les coûts d’exploitations s’élèveront à 10% du montant investi et étant donné que les collectivités publiques participeront à ceux-là à hauteur de 500 000 francs, le partenaire privé devrait pouvoir couvrir des frais estimés à plus de 6 millions de francs par an. Comment peut-on dès lors imaginer un scénario autre que catastrophique? Le modèle d’affaires ne tient pas la route.»

Des suppositions qui n’ont pas été au goût du syndic. «Je suis stupéfait d’entendre monsieur Laurent articuler de tels chiffres, a déclaré Vincent Jaques. À ma connaissance, vous ne siégez pas au conseil d’administration de la société Centre Aquatique Région Morges, vous n’avez pas d’informations sur les modèles financiers qui sont en train d’être élaborés et vous n’êtes pas non plus au courant des discussions qui se font entre la société anonyme et le partenaire financier. Je déplore dès lors que vous souhaitiez, pour des raisons électoralistes, dénoncer avant l’heure un projet dont vous ignorez les détails. La Municipalité entend l’impatience que suscite cette réalisation. Un préavis sera présenté au mois de juin. On comprend qu’il peut être tentant en attendant pour un citoyen de saisir sa calculette et imaginer ce qui va pouvoir se passer. Mais en quoi ces conjectures peuvent-elles alimenter un débat serein?»

Conscient que le projet de décision n’avait que peu de chances d’être pris en considération par l’organe délibérant, Philippe Laurent a demandé qu’il soit renvoyé à l’examen d’une commission. Une démarche autorisée par le règlement à condition qu’au moins dix élus la soutiennent. Sur les plus de huitante conseillers présents à Beausobre mercredi, une douzaine – principalement des membres de l’Entente Morgienne et de l’UDC – ont validé cette solution. (24 heures)