Les jeunes du parlement deviennent les chefs d'orchestre de la Fête de la musique

Déjà impliqués comme bénévoles ces dernières années, plusieurs représentants du Parlement des jeunes sont cette fois à la baguette de la Fête de la musique, qui aura lieu vendredi 21 et samedi 22 juin, à Morges. «Les membres historiques de l’Association morgienne d’art et de culture (AMAC) ont émis le souhait de passer la main, avec le risque de voir la Fête de la musique s’arrêter», explique Alexandre Roulet, 21 ans, en charge des relations publiques. «À la base, nous siégeons au Parlement des jeunes et donnons toujours un solide coup de pouce aux organisateurs. Nous sommes plusieurs à être musiciens et il était hors de question pour nous de voir disparaître ce rendez-vous qui est un symbole.»

Un nouveau comité a donc pris les commandes de l’AMAC, dont la Fête de la musique est la manifestation majeure, en plus du tournoi de jass organisé le 1er août. Et il ne compte pas faire dans le «bricolage», mais au contraire donner une nouvelle impulsion. «On souhaite rendre cette fête plus solide, avec une formule repensée qui regroupe trois scènes sur la place de l’Hôtel-de-Ville (en plus du Temple) afin de pouvoir enchaîner les concerts. Le but est aussi de trouver des partenaires pour pérenniser la fête et ne pas être tributaire d’un mauvais sort de la météo, ce qui est le cas aujourd’hui», poursuit Alexandre Roulet. Les conditions techniques ont également été renforcées, afin d’offrir un meilleur confort d’écoute aux mélomanes, qui seront très bien accueillis. «Nous avons ajouté un bar «local» pour faire découvrir les spécialités de nos vignerons, ainsi qu’une sélection de bières artisanales, salive Florian Morel, président de l’AMAC. Nous avons pour objectif de rapprocher le public de la culture de proximité, tant par la musique que par les produits régionaux.»

Si ville et district comptent plusieurs écoles de renom, en plus du Conservatoire de l’Ouest vaudois, les occasions de jouer en public sont toutefois rares. «À part la Fête de la musique et depuis peu le bar d’été La Coquette, les opportunités sont plutôt à Lausanne. C’est dire à quel point il était important de s’engager ici pour assurer l’avenir de cette manifestation», conclut Alexandre Roulet. (24 heures)