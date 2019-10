Les jeunes vignerons crient leur colère

«On n’en peut plus des théories de l’Interprofession, il est désormais temps de passer à l’action pour obtenir des mesures urgentes ou nous allons disparaître!» Dans la bouche du syndicaliste agricole José Bové, ces mots feraient sourire certains. Mais quand ils sont prononcés par des vignerons d’ici et massivement applaudis par une salle bondée du tiède Pays de Vaud, on se dit que l’heure est grave.

Et ça semble bien être le cas si l’on se réfère aux mines défaites, fermées, parfois soulignées de quelques larmes vues mercredi à Saint-Livres, où près de 150 producteurs de Suisse romande ont répondu à l’appel spontané d’Alexandre Fischer, 36 ans, un viticulteur-caviste de Yens qui veut «que les choses bougent»! Si les dernières vendanges augurent, de l’avis général, d’un splendide millésime, les prix proposés à la vente en vrac sont à la baisse, sans compter que la récolte 2018 est loin d’être écoulée. Un double effet qui met certains producteurs, ainsi que des coopératives, en difficulté avec des trésoreries parfois déjà à sec.

«J’ai l’impression que rien ne se fait au niveau politique pour inverser la tendance, qui est dramatique. Il est temps que les jeunes prennent le relais»

«Je travaille pour des tiers, donc je ne suis pas le premier touché par la baisse des tarifs ou les raisins qui ne trouvent pas preneur. Mais je vois ma famille, mes amis, des collègues et j’ai l’impression que rien ne se fait au niveau politique pour inverser la tendance, qui est dramatique. Il est temps que les jeunes prennent le relais pour aller parler un peu plus fort de nos problèmes et en un week-end, j’ai été sidéré de voir que mon groupe WhatsApp avait réuni 380 collègues!»

À la quasi-unanimité, tous ont promis de faire le déplacement de Berne le lundi 2 décembre – jour de l’ouverture de la session parlementaire – tout en exigeant au passage d’être reçus par le conseiller fédéral en charge de l’Économie… le viticulteur vaudois Guy Parmelin. «La consommation ne cesse de diminuer mais la part du vin étranger se maintient à nos dépens car l’importation est beaucoup trop facile», fustige Alexandre Fischer, qui a fait appel au vigneron-politicien-activiste genevois Willy Cretegny comme coach stratégique. «La solution est simple: il faut entre autres mesures baisser les contingents attribués actuellement à l’importation de 170 à 130 millions de litres afin de nous redonner une chance de lutter à armes égales avec des pays qui ne connaissent pas les mêmes contraintes que nous et dont la promotion est largement financée par leurs États.»

Divergences internes

La demande paraît simple, mais elle suggère que le Conseil fédéral ouvre des négociations avec l’Union européenne et l’Organisation mondiale du commerce, détail qui n’en est pas un aux yeux des responsables de l’Interprofession du vin suisse, qui parlent de «dialogue constructif» ou de «s’adapter au marché», termes qui font bondir les vignerons pour la plupart jeunes – hommes et femmes – présents à Saint-Livres. «Il ne doit plus être tabou de vouloir protéger le marché suisse alors qu’il y a péril en la demeure», s’emporte le Genevois Lionel Dugerdil, qu’on retrouvera en tête du cortège à Berne. «Notre travail n’est pas respecté car ceux qui nous représentent au sein de l’Interprofession ne se battent pas assez et acceptent le discours du libre-échange. On attend aussi des vainqueurs des dernières élections qu’ils défendent le vin d’ici comme les fruits et légumes.

Pour Alexandre Fischer et son comité, il s’agit désormais de faire chauffer les mobiles afin de faire le plein sur la place Fédérale, comme les activistes du climat avant eux et les femmes, et de donner du poids à leur cause. «Nous comptons également sur les nouveaux élus à Berne qui ont fait campagne sur le local et le terroir. On espère que le vin suisse fait aussi partie de leurs programmes!»