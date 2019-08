Les jeunesses de l’Aubonne cultivent leurs propres traditions

Un mois jour pour jour après le baisser de rideau sur le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC ou «Fédé»), c’est un autre centenaire qui sera célébré dès ce soir: celui de la Jeunesse de Gilly. «On voulait marquer le coup pour cette occasion importante, explique Valentin Michoud, président de la société organisatrice. En 2015, nous nous étions portés candidats pour le Giron du pied, mais nous avons perdu. Il nous tenait à cœur de refaire quelque chose.» C’est donc le Giron de l’Aubonne, 67e du nom, que la commune de La Côte organise jusqu’à dimanche. Une manifestation autrement moins impressionnante que les événements dits «fédérés». «C’est plus local et davantage à taille humaine, détaille Jonas Dumartheray, président du comité d’organisation. On attend entre 4000 et 5000 personnes sur cinq jours alors qu’un giron fédéré en accueille presque cinq fois plus.»

Une taille et un budget réduits (250'000 francs pour un giron de l’Aubonne contre environ 700'000 pour la même manifestation fédérée) qui ne complexent en rien les organisateurs. «Personnellement, je trouve que ça a plus de charme. On voit que c’est construit à la main, avec les moyens du bord, assure Valentin Michoud. Les girons qui deviennent toujours plus gros sont presque des constructions professionnelles. On perd peut-être un peu le côté Jeunesses campagnardes.»

Et plus petit ne signifie pas moins attrayant. Car l’événement est attendu dans la région. Et pour cause. Les Jeunesses de l’Aubonne cultivent une solidarité particulière. «On se connaît tous entre nous, confirme Jonas Dumartheray. Certains membres de différentes Jeunesses on fait toute leur scolarité ensemble, on vient de la même région, c’est rassembleur.»

Cette unité régionale, les 18 sociétés membres la cultivent. «On est loin de la grosse industrie de la Fédé, assure Julien Martin, président du Giron de l’Aubonne 2018 à Villars-sous-Yens et membre du comité central des Jeunesses de l’Aubonne. On a nos manifestations très locales, conviviales, on est comme une grande famille. Notre société est saine, elle marche bien et se développe. Ça intéresse les Jeunesses de faire quelque chose de plus petit.»

Tendance confirmée du côté de Berolle, qui organisera le Rallye de l’Aubonne l’année prochaine. «On maintient les valeurs d’une région, affirme Simon Henry, président du rallye. Notre truc à nous, c’est le tir. Tout le monde attend ça avec impatience. À Nouvel-An, toutes les Jeunesses du pied du Jura et celles de l’Aubonne tapent du tambour. Ce n’est pas le cas ailleurs, ou très peu. Il est important pour nous de faire perdurer ces traditions. Du côté de Nyon, les sociétés ont leur corso fleuri (ndlr: pour le cortège final du giron, les Jeunesses présentent des chars fleuris). Chacun tient à conserver ses spécificités.»

«On aime notre liberté»

Pas question pour autant de parler de résistance face à la fédération cantonale. «Au début, les membres de l’Aubonne n’avaient pas le droit d’être de la Fédé. C’était l’un ou l’autre, raconte Julien Martin. Par la suite on s’est ouvert, et maintenant pratiquement toutes les Jeunesses font partie des deux entités. Nous n’avons pas la volonté de nous opposer à la FVJC, on leur loue même du matériel, pour les compétitions de volley par exemple. Mais autrement, on est autonomes et on ne voudrait vraiment pas que nos manifestations deviennent fédérées. On aime notre liberté.»

S’ils ne veulent pas être traités d’irréductibles, les membres des Jeunesses de l’Aubonne comptent cependant bien continuer à se battre pour faire perdurer les traditions de leur coin de pays.