Les magasins n’ouvriront pas jusqu’à 19h à Nyon

Commentaire

Un exemple pour le canton

Nyon est mal récompensée. Être la seule ville avec Lausanne à posséder une convention collective de travail pour les métiers de la vente ne la met pas à l’abri d’un référendum comme celui de dimanche. Par contre, dans les communes voisines où siègent de grands centres commerciaux, les législations sont plus libérales. Et les voix pour dénoncer les heures effectuées par le personnel de vente en soirée sont rares pour ne pas dire inexistantes.



La victoire d’Unia n’est donc qu’une petite victoire. Car elle donne un avantage à ceux qui ne sont pas soumis à une CCT et qui proposent des horaires plus larges qu’à Nyon. Le syndicat l’a compris et entend promouvoir une CCT à l’échelle du canton. Ce qui permettrait d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire et ainsi préserver l’attractivité du tissu commercial des villes par rapport à leur périphérie où sont situés les grands centres commerciaux.



Le résultat de dimanche tend à démontrer que la population veut une meilleure protection des travailleurs. Il démontre aussi qu’il y a une urgence à élaborer cette CTT cantonale, alors même que les clients sont toujours plus nombreux à demander des horaires flexibles.



Raphaël Ebinger