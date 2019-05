Les meilleurs magiciens vont sortir de leur chapeau à Beausobre

C’est un gala de prestige qui se déroulera ce samedi soir au Théâtre de Beausobre! Des magiciens issus d’horizons variés vont en effet se mesurer devant un jury lors de la 14e édition des Anneaux magiques. «Ce projet est né en 1995 de la volonté de créer un événement sur le fonctionnement du Prix de la danse de Lausanne», raconte Christophe Crovara, à la tête du jury et ancien président du Club des magiciens de Lausanne. «On prend la crème de la crème. On voyage dans le monde entier et on choisit des magiciens qui se font remarquer. On essaie d’avoir des candidats de pays et de catégories différentes afin que le spectacle soit équilibré.»

Le concours est aussi l’occasion de donner de l’élan à la carrière de ces illusionnistes pour lesquels la concurrence est rude. «Tout va très vite car les moyens de communication ont énormément changé. Les jeunes apprennent beaucoup sur internet. La technologie évolue rapidement et elle est toujours plus présente dans les numéros. Cela change un peu la façon de pratiquer notre art, car on cherche des tours spectaculaires qui vont toujours plus loin afin d’impressionner le public.»

Pour cette édition, les participants viennent d’Italie, d’Espagne, de Suisse et du Japon, tandis que Gaëtan Bloom et Pierric, les vedettes de la soirée, assureront la seconde partie du spectacle.

L’un des grands atouts de la discipline est de pouvoir dépasser la barrière de la langue. Aussi, samedi soir, les cinq numéros se joueront en musique. Une qualité souvent requise lorsque l’on veut exercer à l’échelle mondiale. «Sitôt qu’on est dans un numéro parlé, c’est beaucoup plus compliqué de toucher un public international», précise Christophe Crovara. La présentation demeure, elle, en français, et sera assurée cette année par Blake Eduardo, qui s’est notamment fait remarquer du grand public lors de sa participation à l’émission «La France a un incroyable talent» en 2016. Cet improvisateur-né avoue ne pas avoir encore vraiment réfléchi à la manière dont il allait animer le show, mais il assure avec l’ironie dont il est coutumier qu’il sera «une sorte d’Ikea pour la soirée: je serai là pour meubler avec le plus d’originalité», s’amuse-t-il.

Son personnage de clown naïf contraste avec la figure plus cérémonieuse du magicien. «Celui-ci traîne la réputation de savoir ce que les autres ne savent pas, tandis que mon personnage subit ce qui se déroule sous ses yeux. C’est un peu comme si on avait donné les clés de la soirée à un enfant.» (24 heures)