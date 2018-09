Les mâts flottants remontent en nombre à la surface

Le mât flottant repêché l’an dernier n’était pas une particularité propre à Ouchy Plage. Il en existait au moins cinq, selon les dernières découvertes du Musée du Léman. «Depuis une semaine, je sais qu’il y en avait même un dans la piscine du Villars Palace», s’enthousiasme le conservateur du Musée du Léman, Lionel Gauthier. Un visiteur de passage le lui a révélé il y a quelques jours. L’historien a trouvé des images d’archives de l’hôtel de luxe de la station sur lesquelles on aperçoit le drôle d’équipement.

Depuis que le mât flottant lausannois a refait surface, en août 2017, les connaissances historiques sur ces attractions touristiques ont explosé. Celui qui avait été installé au large d’Ouchy Plage en 1929 avait été coulé entre la fin des années 1940 et le début des années 1960, après la faillite de la société qui gérait les lieux. Le large écho médiatique de cette découverte a aussi fait remonter à la surface des souvenirs. Le Musée du Léman, qui avait lancé l’opération de recherche dans le cadre de son exposition sur la baignade, a été approché par toutes sortes d’informateurs.

Des images et même un film ont ainsi été retrouvés. Ils témoignent de l’existence de plusieurs mâts flottants, outre celui de Lausanne: soit à la plage de Corseaux, à Neuchâtel (la boule était remplacée par un tonneau), sur le lac d’Annecy, dans la piscine du Villars Palace, ainsi qu’à Diepoldsau, dans le canton de Saint-Gall. Le musée de la commune voisine de Berneck a révélé au Musée du Léman l’existence de ce dernier, en précisant qu’il avait été inventé par un certain Rudolf Frei et construit par l’entreprise Federer, qui est toujours active.

Les informations glanées ces derniers mois permettent de mieux cerner ces mâts flottants. «C’est aussi la mission de notre musée de récolter ces éléments pour conserver la mémoire liée au Léman», souligne Lionel Gauthier. Ce dernier a ainsi imprimé à 800 exemplaires un feuillet — disponible au musée — afin de compléter le livre qu’il a écrit pour accompagner l’exposition sur la baignade. Cet ajout est du reste déjà dépassé.

«L’histoire du mât flottant nous échappe désormais, analyse le conservateur. Elle s’autoalimente et ce n’est certainement pas terminé. C’est en tout cas fascinant de regrouper toutes les nouvelles petites informations pour reconstruire la belle histoire de cet objet. Et dire que tout est parti d’une carte postale.»

Alors qu’il préparait l’exposition actuelle sur la baignade dans le Léman, Lionel Gauthier était tombé sur l’image du mât flottant. Captivé par l’esthétique de cette carte postale, il s’y réfère fréquemment dans ses discussions. Rapidement, un de ses interlocuteurs, Roger Thiébaud, lui affirme avoir vu l’objet au fond du lac lors d’une plongée mémorable avec le «F. A. Forel», dont il était l’un des pilotes. Il s’en souvient d’autant plus que la chanteuse Grace Jones était à bord ce jour d’août 1989.

Lors de la rencontre avec Roger Thiébaud, Gilbert Paillex n’était pas loin. Ce spécialiste des fonds du Léman est alors engagé pour localiser le mât et le ressortir de l’eau. Rouillé et troué, ce trésor du patrimoine est aujourd’hui exposé devant le Musée du Léman. (24 heures)