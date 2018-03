Les mythiques Grandes-Roches bientôt vendues

Ah! les semaines aux Grandes-Roches, les chasses au trésor, les parties de foot endiablées, mais surtout la boum du jeudi soir. Autant de souvenirs inoubliables pour plusieurs générations d’enfants de Morges et des environs qui diront bientôt définitivement au revoir à cet endroit mythique. En effet, une année après l’annonce de la fin de l’exploitation du bâtiment, la Municipalité morgienne souhaite vendre la parcelle où il se situe. Elle déposera en ce sens un préavis au Conseil communal mercredi.

Dans ce dernier, l’Exécutif explique «qu’au-delà de la valeur sentimentale de la colonie de vacances, la valeur patrimoniale de l’immeuble est moins évidente à reconnaître». Un rapport du Service du patrimoine de la commune assure d’ailleurs que «la bâtisse est dans un état de vétusté avancé» et qu’une rénovation complète s’impose pour «sa mise en conformité». Un investissement que les autorités ne souhaitent pas réaliser à l’heure où de nombreux projets urbains sollicitent les ressources de la Ville et qu’une solution a été trouvée pour relocaliser les camps scolaires au Centre Marcel Barbey.

Dans ce contexte, la Municipalité estime «qu’elle n’a plus d’utilité pour cette parcelle». Au plus grand bonheur du Chenit – le site est sur son territoire – qui s’est approché des autorités morgiennes afin de faire connaître son intérêt pour l’acquisition du terrain. Un accord a d’ailleurs été convenu entre les deux entités pour la vente de ces 126,9 hectares. Le prix a été fixé à 1,895 million de francs. Reste désormais aux deux organes délibérants de valider cette opération.

Si la Commune de la vallée de Joux est prête à sortir son chéquier, c’est qu’elle a des plans pour les lieux. «Nous sommes engagés dans les Jeux olympiques de la jeunesse 2020 et nous voulons profiter de cette échéance pour concevoir quelque chose de durable, détaille le municipal responsable des domaines, Bertrand Meylan. Nous envisageons de créer un centre nordique et des pistes de ski de fond homologuées par la Fédération internationale. Pour l’heure, on parle de vestiaires avec douche, d’une salle hors sac pour les pique-niques et de places de parc. Dans un second temps, un plan partiel d’affectation pour les pistes de fond ainsi qu’une demande pour l’enneigement artificiel seront déposés.»

De son côté, la Ville de Morges veut profiter du produit de cette vente pour financer l’aménagement d’espaces verts du secteur Prairie-Nord/Églantine, dont le chantier de construction devrait bientôt débuter au nord-ouest de la commune. La Municipalité indique également envisager l’organisation d’une fête d’adieux en l’honneur de la colonie de vacances. Dans son préavis, elle précise que si l’opération est acceptée par l’organe délibérant, «un apéro portes ouvertes aura lieu afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se rendre sur place pour revisiter ce lieu empreint de souvenirs d’enfance». Un événement chiffré à 15 000 francs. Preuve que quand on aime, on ne compte pas. (24 heures)