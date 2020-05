Les oiseaux se prélassent sur la plage de Préverenges désertée

Le contraste est saisissant en cette période où la plage de Préverenges –considérée par certains comme la plus belle de Suisse– est «privée» de son lot habituel de baigneurs et d’habitués des apéros de fin de journée. Même le dimanche, le site est désert depuis que la Commune a décidé de le fermer (ainsi que les parkings), alors qu’il faut slalomer entre vélos et runners à Vidy, quelques kilomètres plus loin.

Cette absence d’humains fait les beaux jours d’une autre espèce, les oiseaux, qui n’ont pas attendu pour revenir en masse dans ce havre de quiétude et de silence improbable. Cela pour le plus grand bonheur de Lionel Maumary, l’ornithologue qui veille sur eux depuis des années, et qui est notamment à l’origine de l’île aux Oiseaux, projet qui cohabite tant bien que mal avec la plage.

Avec lui, des amoureux de la nature rêvent de construire une maison pédagogique pour l’ornithologie et l’environnement, un projet placé sous l’égide du Cercle ornithologique de Lausanne (COL). C’est évidemment dans cette optique que l’association d’utilité publique a acquis en 2016 un cabanon situé juste en face de la réserve naturelle, important site helvétique d’escale migratoire. Depuis, les bénévoles ont investi temps et énergie afin de réunir les fonds nécessaires à la création de ce qu’ils souhaitent être «un centre d’accueil et d’animation pour les classes de la région, mais aussi un lieu d’information destiné au grand public».

Appel aux dons

Une partie importante du financement a été récoltée et les travaux de construction auraient dû démarrer en mars. Mais le coronavirus a eu pour effet de retarder la réalisation de l’ouvrage. «Nous sommes en train de redéfinir le planning avec le bureau d’architecte, révèle Franck Lehmans, l’un des passionnés à l’origine de l’initiative. La durée du chantier est estimée à trois mois et nous espérons le voir se terminer en août.»

Ce qui ne signifiera pas pour autant l’achèvement du projet. «Nous pensons mettre sur pied les activités durant l’hiver et ainsi être prêts pour la rentrée scolaire 2021, afin d’accueillir les élèves ainsi que les visiteurs classiques. Mais il manque encore environ 100000 francs pour réaliser l’exposition et assurer les coûts de fonctionnement de la structure, détaille Franck Lehmans. Nous comptons notamment sur le soutien de fondations, d’entreprises, de Communes, mais également de la population. Dans ce but, des dons peuvent être effectués sur notre site internet www.ileauxoiseaux.ch».