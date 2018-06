Les opposants font recours contre le collège d'Arzier-le-Muids

Ils ne lâchent pas le morceau. Quinze voisins de la future école qui doit être construite dans le hameau du Muids ont fait recours le 8 juin dernier au Tribunal cantonal contre la levée de leurs oppositions. Lors de la mise à l’enquête du projet, à la fin de l’année 2017, ces habitants avaient critiqué le trop gros volume de l’école, qui comprendra à terme 24 classes, une salle omnisports et une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE). Ainsi que le site choisi, deux parcelles communales en zone d’utilité publique, sises au bord de la route cantonale, trop éloignée du village et de la gare.

«Nous estimons que ce projet comprend des violations du droit cantonal et fédéral – non-respect de la distance des constructions le long d’un cours d’eau, volume qui rompt avec le gabarit des constructions environnantes – et que nous n’avons aucune garantie sur les mesures d’accompagnement prévues pour les accès à l’école, les aménagements routiers et la sécurité des enfants», résume Alessandro Gassmann, seul opposant qui est à la fois conseiller communal et recourant. «C’est normal, on n’allait pas dépenser de l’argent pour cela avant de savoir si le projet serait accepté. Nous aurons ensuite trois ans pour le faire», note le municipal des Écoles Nicolas Ray.

Les représentants de l’Association intercommunale scolaire de Genolier et environs (AISGE) se prononceront le 20 juin et le Conseil communal d’Arzier-le-Muids le 2 juillet sur un crédit de construction de 29 millions. «Le projet était estimé à quelque 34 millions. Nous avons réussi à réduire les coûts sans toucher au programme ni au volume des bâtiments», se réjouit le municipal.

Si le rajout d’une salle polyvalente, réclamée par les élus d’Arzier-le-Muids, avait fait tiquer des collègues du groupement scolaire, ses deux commissions préavisent favorablement le projet. Car Arzier prendra à son compte les frais liés à cette salle. Les recourants estiment qu’en renonçant à cette salle ainsi qu’à des équipements «superflus», comme locaux pour musique, art visuel, médiathèque, la Commune aurait pu réduire le volume du projet et ne pas recourir à une dérogation pour sa hauteur. (24 heures)