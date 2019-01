Les organisateurs du 700e de Rolle lancent un concours d'écriture

À vos plumes! Dans le cadre des 700 ans de Rolle, fêtés durant sept mois de l’année 2019, la Ville et l’Association des Amis du 700e lancent un concours d’écriture de nouvelles. Le jury, formé de professionnels et de représentants des autorités, récompensera les meilleurs textes lors de la cérémonie de clôture des festivités, le jeudi 10 octobre au Casino-Théâtre de Rolle. Le délai du dépôt des textes a été fixé au 31 mai. La participation est gratuite.

Voyage dans l’imaginaire

Le concours est ouvert à toute personne inspirée (ou à un collectif d’auteurs) et comprend deux catégories d’âges: les 12-16 ans et les adultes dès 16 ans. Évidemment, jubilé oblige, Rolle est le sujet incontournable des récits. Plus précisément, le jury a décidé de donner deux thèmes au concours: «Un jour à Rolle» pour la catégorie des jeunes et «B’rêves de Rolle» pour les adultes.

«Il y a eu un long débat au sein du jury pour faire le bon choix, indique Loïc Haldimann, municipal chargé de la Culture. On a bien sûr cherché à focaliser le concours sur la ville de Rolle, et à cadrer un tant soit peu le sujet, tout en laissant suffisamment de liberté aux participants.» Président du jury, Jean-Robert Probst, ancien journaliste et écrivain, confirme qu’il ne s’agit que de voies d’inspiration, qui restent entièrement ouvertes à l’imaginaire de chacun. «Pour les plus jeunes, le thème «Un jour à Rolle» permet de raconter l’histoire d’une journée, qui peut se transformer en véritable aventure, par exemple. Et pour les plus âgés on a trouvé ce jeu de mots «B’rêves de Rolle», qui indique qu’il s’agit d’un texte court et d’un voyage dans l’imaginaire, que ce soit un rêve qui s’est passé à Rolle, ou la ville dont on rêve.»

Le concours sera présenté dans les écoles, pour information. Les organisateurs s’attendent à une participation importante. Le jury aura tout l’été pour lire les nouvelles (sans connaître le nom des auteurs). Six prix sont prévus, d’une valeur globale de 2600 francs en espèces.

Adresse mail: rolle700@rolle.ch (24 heures)