Les parents d’élèves morgiens jettent l’éponge

L’Association des parents d’élèves (APE) de Morges tire la prise. Les trois dernières femmes membres du comité ont en effet mis un terme à une longue agonie. En cause, l’absence de relève pour sauver le navire. «Les gens sont intéressés, mais ne s’engagent pas», constate Cristina Magni, présidente sortante de l’APE Morges.

Le manque d’investissement est d’ailleurs un phénomène bien connu des associations de parents d’élèves des villes vaudoises. L’organisation yverdonnoise semble être l’exception à la règle. Ailleurs, les entités ayant pour but d’informer les familles sur la vie scolaire de leurs enfants et de défendre leurs intérêts moraux et communs sont à la peine. «En milieu urbain, les gens sont plus éloignés les uns des autres et il y a souvent de nombreux établissements différents, comme à Lausanne», analyse Evelyne Vaucher Guignard, secrétaire générale de l’APE Vaud.

Pour améliorer cette situation, les villes devraient peut-être s’inspirer de ce qui se fait à la campagne. Par exemple à Échichens, où l’APE travaille sur le rapprochement des habitants. «Notre bibliothèque communale est gérée par des parents bénévoles, ce qui crée un lieu de rencontre. De plus, grâce aux diverses manifestations, nous avons de nombreuses occasions de nous voir», relate Danielle Perrin-Frei, vice-présidente.

Du côté d’Aubonne-Gimel-Étoy, de multiples animations et conférences sont également organisées afin de réunir les intéressés. «Bien que presque 200 familles soient membres de l’association, il est vrai qu’il y a de moins en moins de parents curieux de nos activités», ajoute Diego de Haller, président. Ainsi, et même si les associations en campagne parviennent à se maintenir, Evelyne Vaucher Guignard affirme que «les parents interviennent pour leurs enfants au niveau individuel et moins pour l’intérêt global et collectif». (24 heures)