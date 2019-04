Les recourants contre le projet Schenk ont été déboutés

Après la décision de la Cour de droit administratif et public, tombée le 26 mars, de rejeter les recours contre le projet Gare-Nord-Schenk, la direction de la société viticole se remet à calculer quand elle pourra utiliser son nouveau site de production à 93 millions. «Dans le meilleur des cas, on pourra rentrer la vendange 2022 dans notre nouvelle cave», annonce prudemment André Fuchs, directeur de Schenk à Rolle.

Prudemment, car il y a au moins trois conditions pour que le site de production soit soumis à l’enquête cet automne: que les opposants déboutés ne fassent pas recours au Tribunal fédéral, que les projets routiers de la Vallée et du déplacement de la bretelle d’autoroute en direction de Lausanne soient approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et, qu’enfin, il n’y ait pas de recours au Tribunal administratif fédéral par les opposants à ces projets routiers.

Recours au TF envisagé

Dans son arrêt de 33 pages, le Tribunal cantonal rejette un à un les arguments avancés par les opposants qui sont voisins directs du site. De longues explications sont notamment données à l’ancien municipal Stéphane Zeugin, propriétaire d’une exploitation viticole située dans le périmètre du plan de quartier, qui affirme se sentir toujours lésé et n’exclut pas un recours au TF.

«Il convient de relativiser l’atteinte qui sera portée au paysage protégé de La Côte»

D’autres recourants habitant à Mont-sur-Rolle, dont plusieurs vignerons, ont fait valoir que le plan de quartier litigieux ne protégerait pas assez le paysage. Selon le tribunal, qui s’est rendu sur place, «il convient de relativiser l’atteinte qui sera portée au paysage protégé de La Côte au vu des infrastructures déjà présentes». Il cite l’autoroute, la ligne à haute tension, les voies CFF et des bâtiments, dont certains ont une vocation industrielle. Il relève aussi que des aménagements sont prévus pour atténuer les impacts des futures constructions.

Rappelons qu’en plus du centre de production viticole, le projet Gare-Nord-Schenk prévoit la construction d’un quartier pour 580 habitants et 150 emplois. Cette étape n’aura pas lieu avant le déménagement de Schenk dans sa nouvelle cave. (24 heures)