Les référendaires de Nyon se rebiffent

À s’accuser les uns les autres de menteurs, la campagne sur le référendum contre le plan de La Suettaz démarre dans un climat franchement délétère. Mercredi matin, le comité référendaire a souhaité répondre «aux allégations mensongères» et «rétablir la vérité» après un communiqué de l’Exécutif. Ce dernier affirmait vendredi que la récolte de deux tiers des signatures avait été réalisée en usant d’un «procédé contestable». En cause notamment, selon les autorités, un argumentaire contenant «des propos indiscutablement contraires à la vérité et déplacés, voire carrément insultants». L’Exécutif affirmait qu’il aurait ainsi pu invalider le référendum, mais s’en était abstenu pour ne pas retarder la construction des logements prévus.

Tout est faux, selon les référendaires, qui ont invité mercredi matin la presse pour réagir au communiqué. Ils expliquent avoir une lecture différente de celle de l’Exécutif de la loi sur l’exercice des droits politiques et assurent que leur «démarche est complètement correcte». «La question de l’invalidation nous fait sourire, ajoute Jacky Colomb. Si la Municipalité avait pu le faire, elle ne s’en serait pas gênée.» Pour le comité, même sans les signatures récoltées avec le matériel contesté – il y en aurait seulement 270 –, le référendum aurait de toute façon abouti.

La votation sur le référendum aura lieu le 9 février prochain. La population devra se prononcer sur le plan de quartier qui permettra la démolition de la plus grande barre d’habitation de Nyon et la construction de quatre immeubles pour un total de 380 appartements, avec une majorité de loyers abordables