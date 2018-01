Les rivières débordent dans le district de Nyon

Glissements de terrains, crues et alerte dans le Chablais

Après le vent mercredi, c'est la pluie qui a joué les trouble-fête à l'Est du canton et dans le Chablais valaisan. Gonflés par l'averse diluvienne et la fonte accélérée de la neige, plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit dans les communes d'Ormont-Dessus et Ormont-Dessous.



La route entre Aigle et Les Diablerets a par ailleurs été coupée par une coulée de neige et de terre, jeudi après-midi. Les pompiers des communes de la vallée sont restés sur le qui-vive toute la journée.



Les interventions se sont également multipliées tout au long de la journée aux Pays-d'Enhaut. «La Sarine est sortie de son lit après Rossinière, ainsi que plusieurs ruisseaux. notamment aux Granges (commune de Château-d'Oex), indique Mary-Josée Rossier, municipale en charge de la sécurité à Château-d'Oex. Le danger reste élevé mais chacun est à son poste et la situation sous contrôle.»



Dans le Chablais valaisan, une pré-alarme d'évacuation a été lancée à Monthey, auprès des riverains de la Vièze, jeudi après-midi.