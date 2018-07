Les socialistes veulent plus d’animations à Nyon

Pourquoi attendre une année pour retrouver une place publique aussi noire de monde que celle des Marronniers lors de la Fête de la musique, le samedi 23 juin? Le Parti socialiste ne veut pas patienter aussi longtemps. Son chef de groupe l’a annoncé lors de la dernière séance du Conseil communal. «Nous reviendrons à la rentrée avec des propositions pour faciliter l’animation des espaces publics», a promis Dominique Karlen.

Durant les vacances d’été, les socialistes vont donc s’emparer de cette thématique pour élaborer des concepts à mettre en place l’année prochaine. «Notre idée est de réfléchir sur la manière d’animer non seulement la place des Marronniers, mais aussi les espaces publics en ville à des heures différentes et pas seulement en soirée, précise Dominique Karlen. Le but est d’étendre l’offre existante en manifestations en plein air, comme les concerts des Marronniers (ndlr: tous les dimanches de juin à début septembre).»

Si les idées ne sont encore qu’embryonnaires, le chef de file des socialistes avertit tout de même: «Nous ne souhaitons pas que la Commune organise plus de manifestations. Nous préférerions qu’elle permette et encourage les associations et les acteurs locaux à se lancer.»

Dominique Karlen rêve déjà d’un ciné-transat à la plage de Nyon. Ou encore de copier les populaires «Festyvétés» d’Yverdon-les-Bains. Ce rendez-vous propose des concerts tout public à l’heure de l’apéro, les jeudis en début de soirée et samedi matin, dans la vieille ville au pied du château. (24 heures)